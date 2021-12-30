人民网北京12月30日电 （王仁宏）据水利部消息，为贯彻落实中央关于发展绿色小水电的决策部署，按照水利部关于开展绿色小水电示范电站创建工作的要求，各地积极开展创建工作。经申报、初验、审核和公示，水利部确定吉林省白山市大松树等254座水电站为2021年度绿色小水电示范电站。

2021年度绿色小水电示范电站名单

（以行政区划为序）

吉林省（5座）

大松树水电站、元宝水电站、黑石水电站、红石水电站、西崴子水电站

黑龙江省（4座）

板桥水电站、双桥水电站、渤海发电厂、白石水电站

江苏省（1座）

洋河滩闸水电站

浙江省（53座）

四岭水库电站、铜山一级电站、罗村一级电站、梅溪水库电站、毛竹水电站、大岙坦水电站、百万山水电站、东溪三级水电站、仕阳电站、高际水电站、钟前三级水电站、平水江电站、钦寸水库水电站、石门水库一级电站、泉安水电站、石壁水库电站、丰潭水电站、东坑口水电站、郭力垅水电站、双龙洞水电站、双龙水电站、罗店库口水电站、泥山坞水电站、双溪口水电站、瀛头水电站、张坑水电站、周村水电站、城头二级水电站、大厦口水电站、后丈水电站、岩下水电站、塔垅电站、铜山源电站、明廉水电站、龙洞口水电站、谷坦电站、里林一级电站、蔡岱水电站、徐坑水电站、石盖源水电站、八尺水电站、盘溪一级电站、独山电站、石坑坪水电站、二滩坝水电站、三里亭水电站、界首水电站、严坑股份制电站、大岩坑水力发电厂、仙坑电站、银河水电站、南坑源一级水电站、温头口水电站

福建省（11座）

才溪水电站、范厝水电站、彭村水电站、华安西陂水电站、九牧渭潭电站、茶岭电站、玉山水电站、宸前水力发电厂、大港水电站、李大坪水电站、园坪电站

江西省（33座）

花桥水电站、小山口水电站、峡山电站、跃洲电站、留金坝电站、珠坑电站、上湾电站、丰溪水电站、息罗电站、枫渡水电站、芰南水电站、中源电站、沿坪电站、中天电站、大山水电站、甘岭水电站、揭家水电站、梨子坑水电站、群英水电站、下会坑水电站、项家水电站、银头水电站、祝狮水电站、江山水电站、金岭水电站、外村水电站、汪岭电站、双河水电站、溪口水电站、樟涧水电站、樟溪岭水电站、高店水电站、龙坑电站

河南省（1座）

金牛岭水电站

湖北省（77座）

马鞍桥电站、西山水电站、青岩河水电站、天福庙水电站、大米山水电站、红桂香二级水电站、黄金河一级电站、金水河电站、沙坪二级电站、沙坪一级电站、雾渡河一级水电站、猴儿窝电站、坦荡河二级水电站、蜘蛛洞电站、玄庙观水电站、古洞口水电站、苍坪河电站、满天星水电站、南阳电站、黄家河一级水电站、南对河水电站、平水河水电站、白岩潭水电站、高桥河水电站、观音河水电站、落步河水电站、桃园水电站、昭君水电站、凤凰溪电站、归坪河水电站、华虹水电站、良斗河一级水电站、鲁家河水电站、棋盘岭水电站、屈原水电站、天龙水电站、五龙水电站、香日河水电站、长沙头水电站、许家坪水电站、四方洞水电站、青岩水电站、五爪观水电站、关门岩水电站、龙洞电站、招徕河电站、重溪电站、东流溪三级水电站、二叉口水电站、高家堰一级水电站、红耀水电站、酒甄子水电站、三背河水电站、桃李坪水电站、桃山二级水电站、桃山一级水电站、王家渡水电站、魏家洲水电站、西寺坪电站、沿坪水电站、羊子岩水电站、黄龙洞水电站、长茂司二级水电站、长茂司一级水电站、高坝洲自备电站、聂河电站、漳河水库电站、温峡水库管理处电站、芭芒滩水电站、长顺水电站、青龙水电站、雪照河水电站、云口水电站、四十二坝三级电站、野三河电站、柳树坪水电站、桃花山二级电站

湖南省（13座）

河口水电站、新园水电站、株树桥二级水电站、桐坝水电站、六都寨二级电站、河口电站、白云水电站、欧阳海水电站、红岩水电站、锦和水电站、铜信溪水电站、狮子桥电站、澧南电站

广东省（12座）

大封门水库管理处三级水电站、七星墩水电站、黄龙带水库二级水电站、黄龙带水库一级水电站、奇龙山电站、峡山电站、孟洲坝发电厂、夷岭水电站、七星河一级电站、西阳水电站、蓬辣滩水电站、长龙水电站

广西壮族自治区（1座）

那岸水电站

海南省（3座）

大隆二级水电站、烟园水电站、南梗水电站

重庆市（4座）

马颈电站、高坑水电站、中坝子水库电站、太平水电站

四川省（4座）

黄丹水电站、筒车坝电站、胡家桥电站、陇东水电站

贵州省（15座）

下坝水电站、楼下河水电站、沙坝水电站、肖家湾（占口）水电站、芦家洞水电站、坝盘水电站、花山水电站、墨子湾水电站、马槽河电站、下司电站、南东水电站、桃花水电站、石门坎水电站二厂、石门坎一厂水电站、海里水电站

云南省（4座）

老虎山一级水电站、大平潭水电站、冒烟洞二级电站、芒里水电站

陕西省（9座）

黄龙洞水电站、界岭水电站、权河水电站、狮子岩水电站、芙蓉水电站、铁佛水电站、赵家坝水电站、沙湾水电站、樟树潭水电站

甘肃省（1座）

双塔水库坝后电站

青海省（3座）

加定水电站、卡索峡水电站、青岗峡水电站

(责编：王仁宏、高雷)