人民网北京12月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，2022年1月10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，增开旅客列车96对，增开货物列车65对。调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到5231对、10606对，列车开行结构不断优化，客货运输能力进一步提升。新图旅客列车车票将于12月27日起陆续发售。

图片来自：国铁集团官方微信公众号

国铁集团运输部负责人介绍，此次调图是铁路部门着眼于服务国民经济平稳健康运行、更好地满足人民群众日益增长的美好旅行生活需要，统筹考虑铁路发展成果运用和客货运输需求结构变化等因素，对运输组织方案进行的一次优化调整。主要变化体现在：

一是充分运用中老铁路等新线资源，进一步提升区域运输能力。将2021年12月各条铁路新线开通时使用的过渡运行图，调整为一季度正式运行图，并相应增加客货列车开行数量。其中，中老铁路昆明至磨憨段开行动车组列车达到28对、货物列车12对，京港高铁赣深段开行动车组列车达到100对，京港高铁安九段开行动车组列车达到24对，张吉怀高铁开行动车组列车达到28对，牡佳高铁开行动车组列车达到18对，杭台高铁开行动车组列车达到35对，日兰高铁曲庄段开行动车组列车达到23对。调图后，云南、江西、安徽、湖南、黑龙江、浙江、山东等地区运输能力进一步提升。

二是充分运用京港高铁新通道，极大拉近中东部地区与广深地区时空距离。充分利用安九、赣深高铁开通后基本形成的京港高铁南段新通道，采取增开列车、既有列车延长区段等措施，增加中东部地区南昌、合肥、南京、上海等城市至广深地区动车组列车48对，进一步提升了中东部地区至广深地区的高铁运输能力，有效拉近了两地时空距离。调图后，南昌西经京港高铁至深圳北最快3小时30分可达，较既有经沪昆、京广高铁快1小时08分；合肥南经京港高铁至深圳，最快6小时48分可达，较既有经合福高铁、杭深高铁快2小时15分；南京南经宁安、安九高铁和昌九城际、昌赣高铁、赣深高铁至深圳，最快7小时43分可达，较既有经宁杭、杭昌、合福、南龙、龙漳、杭深高铁快3小时07分；上海虹桥经沪昆、昌赣、赣深高铁至深圳，最快6小时50分可达，较既有经沪昆、京广高铁快1小时14分。

三是充分运用新增动力集中动车组、达速线路等资源，有效增加旅客运输能力。运用新增动力集中动车组25组，在北京至哈尔滨、唐山至曹妃甸、青岛至盐城、邯郸至济南、包头至兰州、呼和浩特至鄂尔多斯、西安至安康、达州至成都、兴国至泉州、广通至昆明等14条既有普速线路上，增开动车组列车35对。安排南宁至北海铁路按时速250公里达速运行。优化南昌至九江城际铁路列车开行结构，全线客车达116对，较调图前增加12对。优化广深地区列车开行路径，广深港高铁动车组列车开行达166.5对，较现图增加1.5对；广深线图定动车组列车111对，较现图增加24对。京广高铁南段增开5对列车，其中深圳北至郑州东（洛阳龙门）、徐州东、武汉各增开1对，广州南至商丘、张家界西各增开1对。继续开好公益性慢火车，持续推进慢火车设备设施改造，提高服务边远山区群众水平。

四是统筹普速线路列车开行结构，有效增加货物运输能力。通过优化普速线路客货列车开行结构、调整部分列车运行径路、运用新开通线路资源等措施，增加货物列车开行，提升货运能力，满足电煤等国计民生物资运输需求和经济社会发展需要。调图后，京沪、兰新、襄渝、陇海等线增开货车19对。浩吉线在保持开行60对图定货物列车的基础上，首次开行万吨重载列车2对。持续开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路跨境货物列车，服务国际国内双循环和贸易畅通。

铁路部门提示，新图旅客列车车票将于12月27日起陆续开始发售，旅客朋友可通过铁路12306网站、客户端、微信等渠道查询。

(责编：王连香、吕骞)