本报记者

凝重的年轮刻录历史的荣光。

2021年，党和国家历史上具有里程碑意义的一年。

这一年，中国共产党迎来百年华诞，第一个百年奋斗目标成为现实，向第二个百年奋斗目标进军的新征程开启。

这一年，百年变局和世纪疫情交织，困难和挑战明显增多，“十四五”如何迈好“第一步”？

重大历史时刻，重要历史关头，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，团结带领全党全国各族人民，奋力完成改革发展艰巨任务，推动党和国家各项事业取得新的重大成就，实现了“十四五”良好开局。

击鼓催征，捷报频传。历史性地解决了绝对贫困问题，中华大地上全面建成小康社会，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大。

百折不挠，敢于胜利。抗洪抢险、应急处突，“迷彩绿”“火焰蓝”挺立中国脊梁；坚持“外防输入、内防反弹”，科学精准做好疫情防控工作，加快接种新冠疫苗，团结国际社会抗击疫情，加大对外援助力度，积极展现大国担当。

民之所盼，政之所向。就业优先、教育减负、养老医疗保障有力，民生底线兜住兜牢，书写更多获得感、幸福感、安全感。

新步伐新成效，振奋人心，世界瞩目，应和着今年7月1日响彻天安门广场的庄严宣示——

“今天，中华民族向世界展现的是一派欣欣向荣的气象，正以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴。”

开局之年看大势。新征程上的中国，顺势而为，乘势而上，势如破竹，势不可挡。

看形势——

统筹国内国际两个大局，构建新发展格局迈出新步伐

“十四五”，发展大局的新坐标，复兴伟业的新起点。

1月28日，北京，中南海。中央政治局2021年首次集体学习，聚焦如何“开好局、起好步”。

习近平总书记强调：“做好今年经济社会发展工作、迈好‘十四五’时期我国发展第一步，至关重要。”

这个“第一步”，备受关注。

这个“至关重要”，意味深长。

新冠肺炎疫情阴霾笼罩，世界经济复苏艰难曲折，作为去年唯一实现正增长的主要经济体，中国如何开局、怎样落子？

踏上新征程的中国，建设什么样的社会主义现代化强国？怎样建设社会主义现代化强国？

“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，是当前和今后一个时期全党全国必须抓紧抓好的工作。”

习近平总书记深刻洞察历史与现实，统揽全局，谋划未来。

——准确识变，立足新发展阶段擘画蓝图。

举旗定向，谋篇布局，离不开科学的战略判断、非凡的战略定力。

“新发展阶段是我们党带领人民迎来从站起来、富起来到强起来历史性跨越的新阶段。”今年1月11日，中央党校（国家行政学院），习近平总书记给“关键少数”上了“开年第一课”。

方位明确，才能把准航向。

向外看，百年未有之大变局加速演进，世界进入动荡变革期，机遇和挑战并存。向内察，我国发展具有多方面优势和条件，但发展不平衡不充分问题仍然突出，底气和潜力兼具。

航向清晰，方能行稳致远。

把握新发展阶段，是贯彻新发展理念、构建新发展格局的现实依据。不平衡不充分本质上是发展质量不高。在全面建设社会主义现代化国家阶段，必须解决好质的问题，在质的提升中实现量的增长。

从“‘十四五’时期经济社会发展要以推动高质量发展为主题”，到“顺应人民对高品质生活的期待”，再到“在高质量发展中促进共同富裕”，“第一步”怎么迈越发明确。

——科学应变，以新发展理念引领实践。

理念的变革，标注思想深度，决定行动力度。

为“神舟”“嫦娥”航天任务配上“千里眼”，为建设世界最大口径的折射式光学望远镜攻坚克难，依靠新发展理念引领，福建福光股份有限公司一路追“光”。

今年3月24日，习近平总书记步入公司展厅，察看产品展示，询问企业技术创新和生产销售情况，并叮嘱“必须加快科技自立自强步伐”。

新阶段需要新理念。“新形势下发展不能穿新鞋走老路，不能再走大呼隆、粗放型发展的路子，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。”

新理念引领新发展。贯彻新发展理念，为把握新发展阶段、构建新发展格局提供了行动指南。

这一年，创新动力不断增强，协调发展成效显著，绿色生活蔚然成风，开放标识更加鲜明，共享理念深入人心。从东海之滨到雪域高原，从白山黑水到岭南大地，新发展理念是高频词，更是指挥棒，引领“中国号”巨轮乘风破浪。

——主动求变，构建新发展格局奋楫扬帆。

白洋淀边，雄安新区建设如火如荼；黄埔江畔，浦东新区改革蹄疾步稳；大鹏湾旁，深圳特区勇立开放潮头……开局之年，构建新发展格局的宏伟画卷在大江南北铺展。

格局关系全局。一个国家的发展格局，总在一定时代背景、发展环境、自身条件下形成，又影响和塑造着国家发展的总体态势。构建新发展格局，是应对新发展阶段机遇和挑战、贯彻新发展理念的战略选择，也是我们把握未来发展主动权的战略性布局和先手棋。

加快构建新发展格局，关键在于经济循环的畅通无阻。“放管服”改革持续推进，国家反垄断局正式挂牌，县域商业体系加强建设……这一年，舒经络、通梗阻，改革持续深化，现代市场体系加快形成。

加快构建新发展格局，实现高水平的自立自强是最本质特征。改革完善中央财政科研经费管理，提高制造业企业研发费用加计扣除比例，重大科研任务“揭榜挂帅”……这一年，创新引擎轰鸣神州，科技自立自强跑出加速度。

加快构建新发展格局，必须牢牢扭住扩大内需这个战略基点。释放农村消费潜力，促进新能源汽车消费，加快推进重大工程项目建设……这一年，内需支撑作用增强，强大国内市场优势凸显。

新发展格局是更加开放的国内国际双循环。率先批准区域全面经济伙伴关系协定，发布首张跨境服务贸易负面清单，颁布实施海南自由贸易港法……这一年，中国开放的大门越开越大，外贸数据屡创新高，外资持续看好中国市场。

国内循环与国际循环相互促进、相得益彰，供给侧改革与需求侧管理统筹协调、有效协同。开局之年的实践，让新发展格局“是什么”“怎么干”更加清晰。

坚持以供给侧结构性改革为主线，畅通国内大循环，突破供给约束堵点，打通生产、分配、流通、消费各环节，新发展格局将持续为中国经济高质量发展塑造新优势、激发新活力。

察势者智，驭势者赢。于变局中开新局，“第一步”迈出新气象，迈出新成效，我们在高质量发展中赢得了主动、占据了先机。

看优势——

统筹疫情防控和经济社会发展，彰显我国独特优势

逾26亿剂次，中国新冠疫苗接种累计覆盖人群稳步扩大，产业运转有序、经济持续恢复。

超2.7亿例，全球新冠肺炎累计感染病例一再刷新，一些国家甚至面临产业链“断链”风险。

不少国际人士感慨：“世界比以往任何时候都需要中国”。

中国何以做到？开局之年的实践揭示答案：中国具有独特的政治优势、制度优势、发展优势和机遇优势。发挥这些优势，正是“中国之治”的底气所在。

这一年，坚持党的全面领导的政治优势，全党全国各族人民勠力同心、艰苦奋斗。

“当前外防输入、内防反弹任务仍然艰巨”“要发挥社区作为联防联控、群防群控的第一道防线作用”……习近平总书记强调要毫不放松做好疫情防控工作。

加快构建新发展格局、在高质量发展中促进共同富裕、加快科技体制改革攻坚……一次次重要会议凝心聚力，一系列重大决策部署相继出台，为开局“十四五”指明方向。

决策目光如炬，落实如臂使指。今年以来，尽管局部地区出现散发疫情，但全国没有出现疫情规模性输入和反弹。中国还成功举办联合国生物多样性大会、第四届进博会等国际盛会，广迎宾客，合作共赢。

开局之年的实践再次证明：重大挑战面前，必须坚持党中央集中统一领导，步调一致向前进。

这一年，发挥社会主义集中力量办大事的制度优势，众志成城、自信前行。

“天和”升空，“天问”奔火，“羲和”探日，中国人首次进入自己的空间站。发挥新型举国体制优势，我们勇攀科技高峰、逐梦航天强国。

从浩瀚星空到大美神州，中国力量一再迸发。

51个领域分头推进，3000多项重点任务倒排工期，北京冬奥筹备6年多时间，数万建设者奋战不息，所有竞赛场馆圆满收官，各项工作已经就绪。国际奥委会主席巴赫盛赞：“尽管受疫情影响，冬奥筹办工作进展十分顺利，这几乎就是奇迹。”

集团作战，“奇迹”不断。全国102个重大工程项目稳步推进，化作高质量发展“压舱石”。

开局之年的实践再次证明：我国社会主义制度具有非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，具有集中力量办大事的独特优势，是形成共克时艰磅礴力量的根本保障。

这一年，用好韧性强大的发展优势，攻坚克难、沉着应对。

7月20日，近千台徐工工程机械搭乘巨轮驶往南美，创下近5年该行业单批次出口纪录。前11个月，一批批机电产品扬帆远航，出口额同比增长21.2%。

一年多来，我国出口产品经历了从防疫物资、“宅经济”产品到高附加值中间产品和资本品的转变。

“世界经济整体复苏，但产业链供应链运转仍然不畅。我国生产保持总体稳定，在满足世界需求的同时，我国产业链的优势地位也更加巩固。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。前三季度，我国规模以上工业增加值同比增长11.8%，41个工业大类行业中39个保持增长。

全球经济循环受阻，完整的产业体系助我们稳扎稳打；外部市场需求收紧，广阔的国内市场让我们进退裕如。

不到两个月，电影《长津湖》就领跑全球年度票房；“双11”当日，2600多个品牌开售一小时成交额就超去年全天……拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体，我国市场规模巨大、优势明显。实施扩大内需战略，持续激发市场潜力，前三季度，全国居民人均消费支出同比名义增长15.8%。

开局之年的实践再次证明：我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。雄厚物质基础、丰富人力资源、完整产业体系、强大科技实力、全球最大最有潜力市场，是推动经济发展和抵御外部风险的根本依托。

这一年，把握难得的机遇优势，开拓创新、化危为机。

机器人高效配合，数据实时上网，后台“云端”调度，在武汉长飞公司光缆车间，智能制造大显身手。公司总裁庄丹说：“‘5G+工业互联网’，为产业提质增效带来了历史性机遇。”我国5G基站已超115万座，规模稳居全球第一，“5G+工业互联网”加快应用，为产业升级注入强劲动能。

“我们最大的机遇就是自身不断发展壮大”。一年来，我们努力抓住机遇，构筑一系列发展新优势——

建设国家重点实验室，攻关关键核心技术，为产业链强链补链……产学研用齐发力，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，塑造创新驱动发展新优势。

建设高标准市场体系，提升科技创新体系化能力，推进国企改革三年行动……全面深化改革多点突破，厚植发展内生动力新优势。

经贸盛会好戏连连，吸引外资诚意满满，海南自贸港建设等“大礼包”实惠多多，我们扩大高水平开放，增创国际合作竞争新优势。

开局之年的实践再次证明：当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，机遇和挑战之大都前所未有，总体上机遇大于挑战。

因时而进，因势而新。紧紧依靠、用足用好独特优势，我们完全能够抓住机遇、应对挑战、化危为机，完全能够适应复杂发展形势、保持平稳前行态势。

看态势——

统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战

世纪疫情交织百年变局，中华民族伟大复兴进入关键时期，我们面临的风险挑战明显增多，统筹发展和安全，尤为重要。

迎战河南暴雨，三轮跨区域增援，4000多名消防指战员火速出动；破解能源紧张，产运销协同发力，不到1个月，电厂存煤增加3500多万吨；应对物流不畅，中欧班列开新线、增班次，担当亚欧大陆“钢铁驼队”。

开局之年，于骤雨狂风中破浪前行，在运筹帷幄间化危为机。

“‘十四五’规划《建议》把安全问题摆在非常突出的位置，强调要把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程。”

今天我们所讲的发展，是更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

今天我们所讲的安全，是以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、科技、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托的总体国家安全。

发展和安全，鸟之两翼、车之双轮，互为条件、彼此支撑。新征程上，发展和安全，关联之紧密前所未有。

安全是发展的前提。推动高质量发展，前提是国家安全、社会稳定。“如果安全这个基础不牢，发展的大厦就会地动山摇。”

今年以来，我国极端天气事件多发频发，多地雨量创下历史纪录，防汛形势十分严峻。

紧要关头，习近平总书记作出重要指示强调：“各级领导干部要始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位”。

一声号令，三军奋勇。各地各部门各司其职，救援队伍向险而行，全国人民守望相助。统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，在一次次实践中不断完善，铸牢守护人民生命财产安全的“铜墙铁壁”。

发展是安全的保障。在新征程上，破解突出问题，防范化解风险隐患，归根到底要靠发展。“我们只有立足自身，把国内大循环畅通起来，努力炼就百毒不侵、金刚不坏之身，才能任由国际风云变幻，始终充满朝气生存和发展下去，没有任何人能打倒我们、卡死我们！”

受疫情影响，今年初，全球集成电路产能紧张，国内部分汽车企业“喊渴”。

维护产业链供应链安全，打出政策“组合拳”：成立工作组，加强供需精准对接；简化审批程序，加快紧缺芯片替代。强链补链为产业增添新动能。

“加快构建新发展格局，就是要在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨、惊涛骇浪中，增强我们的生存力、竞争力、发展力、持续力，确保中华民族伟大复兴进程不被迟滞甚至中断。”

一年来，坚持系统思维、底线思维、辩证思维，我们下好先手棋、打好主动仗，有效防范化解各类风险挑战。

——坚持系统思维，汇聚保障安全发展的强大合力。

2021年，全球性能源供需天平失衡。9月中下旬，我国电力煤炭供应也一度紧张，个别地区“拉闸限电”。

立足国情，保障正常生产生活，煤炭供给必然增加，那落后产能会否死灰复燃？高耗能产业会否无序扩张？

传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。目前，煤炭占一次能源消费的比重约为57%，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。

以系统思维应对复杂局面，既加强顶层设计、整体谋划，又注重全面考量、协调推进：供给端，增产能、拓渠道、强监管，一大批“风光”项目多点开花；需求端，控能耗、提能效、促减排，给高耗能企业戴上“紧箍”。多措并举，能源供需紧张局面得以较快扭转。

“全球能源变局面前，我们立足国情、科学施策，坚持系统思维，兼顾当前与长远，既保障能源安全又推动绿色低碳转型。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所研究员郭焦锋说。

——树立底线思维，牢牢把握发展主动权。

去年全球至少1.55亿人面临重度粮食不安全问题。今年，疫情、贫困、气候变化等因素交织，全球粮食安全压力前所未有。

“要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。”去年底召开的中央农村工作会议上，习近平总书记强调粮食安全的极端重要性。日前召开的中央经济工作会议上，总书记又一次强调：“越是有粮食吃，越要想到没粮食的时候。”

中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。打好耕地保卫战，打好种业翻身仗。季季接续、茬茬压紧、环环紧扣，粮食生产稳步推进。12月上旬，好消息传来，粮食生产喜获十八连丰！

“要增强国内资源生产保障能力”“我们要利用‘两个市场’，但必须有一个安全线，超过了以后就要亮红灯”“要继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，抓好风险处置工作”。中国共产党是生于忧患、成长于忧患、壮大于忧患的政党。居安思危，我们有备无患、遇事不慌。

——运用辩证思维，高水平驾驭复杂局面。

重要战略机遇期，危机并存、危中有机、危可转机。机遇更具有战略性、可塑性，挑战更具有复杂性、全局性。挑战前所未有，应对好了，机遇也就前所未有。

一年来，惊涛骇浪中，我们努力化险为夷，奋力转危为机。

“新年前夕是出货关键期。国际海运一舱难求，中欧班列解了燃眉之急！”在冠捷显示科技（厦门）有限公司负责物流工作的王为弟松了口气，依托中欧班列，企业欧洲订单再增一成。

变稳链难题为成长良机，企业抢占全球市场，中欧班列逆势增长。今年前11月开行1.3万余列，超过去年全年开行量总和。

化稳链焦虑为强链士气，把“命门”掌握在自己手中。最薄的玻璃、最小的铣刀、最快的磁浮……堵漏洞、强弱项，一大批关键核心技术加快突破，让中国制造根基更牢。

复兴路上，越是雨骤风急，越能展现底气。“我们要发挥好党的领导和我国社会主义制度优势，见微知著，抓早抓小，着力避免发生重大风险或危机。”

肯取势者可为人先，能谋势者必有所成。坚持独立自主、自力更生，增强发展的安全性，实现更为安全的发展，就一定能够把中国发展进步的命运始终牢牢掌握在自己手中。

看走势——

坚持稳中求进工作总基调，高质量发展取得新成效

微缩景观，映射沧桑巨变。一座葡萄园，捧出高质量发展新美的果实。

贺兰山东麓，宁夏镇北堡，曾经的废弃矿山变身酒庄。绵延成海的葡萄藤间，中国农业大学教授段长青正帮工人苏金萍给叶子做体检。

以技术创新促协调发展，段长青今年在北京宁夏之间往返了十几趟。弃肥增草，科学调光，良品率节节攀高，来自首都的创新种子在西部拔节生长。

以产业升级促绿色发展，经营酒庄的袁园深耕生态经济：“去年6月，习近平总书记来到我们葡萄园调研。他还叮嘱‘宁夏要把发展葡萄酒产业同加强黄河滩区治理、加强生态恢复结合起来’。我们牢记嘱托，办好葡萄园，守好贺兰山。”

高质量发展的成果，百姓共享。12万人围着葡萄转，种植、酿酒、搞旅游。“今年酒庄游客没断过，葡萄酒卖得格外俏！”苏金萍乐得合不拢嘴。

一座葡萄园，见证创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

乡村连着大中国，小镇藏着大逻辑。发展是解决我国一切问题的基础和关键。新时代的发展，必须是高质量发展，这是“十四五”时期经济社会发展的主题。

推动高质量发展，稳中求进是总基调。

回首走过的路，“稳中求进”，是我们党治国理政的重要原则，也是党的十八大以来历次中央经济工作会议一以贯之的工作总基调。

比较别人的路，一些高速增长的经济体，经济大起后出现大落，往往一蹶不振，乃至掉入中等收入陷阱。宏观稳定是稀缺资源。

眺望前行的路，从高速增长转向高质量发展是风险易发高发的时期，更需要积极和稳妥辩证统一。不能把长期目标短期化、系统目标碎片化，不能把持久战打成突击战，也不能把攻坚战打成消耗战。

推动高质量发展，稳是基本盘。

稳定宏观经济大盘，是高质量发展的重要基础。外部环境存在不确定性，周期性问题叠加结构性矛盾，能源保供、粮食生产、稳物价、促就业，桩桩“压力山大”，件件彼此关联，牵一发而动全身。

把大局，稳字当头；谋大势，以稳应变。一年来，跨周期设计与逆周期调节形成合力，宏观政策稳，微观政策活，社会政策托底，“六稳”“六保”工作扎实推进，经济增长、就业、物价、国际收支情况总体正常，我们兜住了民生底线，稳住了全球第二大经济体的基本盘。

推动高质量发展，进是关键词。

不进难以固稳，但往哪里进？怎么进？新发展理念是指挥棒。

“高质量发展就是体现新发展理念的发展，是经济发展从‘有没有’转向‘好不好’。”

一年来，新发展理念春风劲吹，鼓动发展之变——

创新是第一动力，引领动力之变。“人造太阳”破百秒燃烧，实验室里巧“种”粮食，5G终端触达4.5亿用户……数字赋能，智慧转型，创新驱动激发内涵式增长。

协调是内生特点，激发结构之变。长三角一体化发展公布“时间表”，粤港澳大湾区建设喜获“新利好”，中部地区高质量发展绘就“路线图”……顶层设计，系统推动，发展落差变追赶势能，“一盘棋”渐入佳境。

绿色是普遍形态，撬动效能之变。中央环保督察持续亮剑，“双碳”目标深入人心，生物多样性保护齐抓共管，首批国家公园呵护自然资产……天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，美丽中国画卷跃然眼前。

开放是必由之路，助推格局之变。进博会“朋友圈”越扩越大，服贸会“购物车”越装越满，消博会参展商热情高涨，广交会采购商竞相下单……开放合作平台魅力十足，扩大高水平开放步履坚定。

共享是根本目的，加速福祉之变。开设“长者食堂”，医保异地报销，保障性租赁住房加快建设，脱贫劳动力务工总量超过去年……解决急难愁盼，多做“雪中送炭”，发展成果更多更公平惠及全体人民。

推动高质量发展，稳与进辩证统一。

“稳中求进”方可沉着应变，“稳中有进”方能固稳促稳。坚持问题导向，扭住“稳”的关键点，找准“进”的切入口。

“进”，增添了“稳”的成色。

四川旺苍县，一袋袋有机大米封装完毕。“一扫码就知道大米‘一辈子’经历了啥，有机种植卖出了价！”锦旗村党支部书记尹开义咧嘴一笑，直播带货带动全村一年收入增长4倍。这一年，打通物流瓶颈，构筑电商平台，协调发展搭建东西桥梁，深山土产直抵城市人家，城乡双赢。

“进”，夯实了“稳”的基础。

安徽濉溪县，河涯村村民夏学新康复出院，难掩喜色：“托了县域医共体的福，合肥的大专家下到县里给我做了大手术。二三十万元的手术费，医保报销后个人就掏一万五。”这一年，推广三明医改经验，医疗、医保、医药改革联动，温暖人心。

“进”，拓展了“稳”的空间。

北京东城区，食品安全管理师程巍正在加工车间对糕点“望闻问切”：“过去叫‘管理员’，现在叫‘管理师’，标准更高、责任更大。”这一年，18个新职业正式在册，城镇新增就业量提前两个月完成全年目标，饭碗端牢。

明者因时而变，知者随事而制，强者乘势而进。坚持稳中求进工作总基调，以稳促进，以进固稳，就能推动高质量发展积蓄更大力量、站上更高台阶。

看大势——

时与势在我们一边，这是定力和底气所在，也是决心和信心所在

历史性的抵达，往往意味着开创性的出发。

赶考路上，胜利闯过一个又一个难关的中国，站上新的起点。

看现实，18.3%、7.9%、4.9%，今年以来GDP增速逐季放缓，增速下滑会否形成惯性？如何巩固“三个率先”的比较优势？

摸规律，人均GDP约1.2万美元，发展进入风险易发多发期。需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，中国能否顺利迈过高收入国家门槛？

“历史发展有其规律，但人在其中不是完全消极被动的。只要把握住历史发展规律和大势，抓住历史变革时机，顺势而为，奋发有为，我们就能够更好前进。”

放眼“十四五”，展望新征程，挑战前所未有，时势总体有利，机遇依然在我。“当今世界正经历百年未有之大变局，但时与势在我们一边，这是我们定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。”

——时与势在坚韧的中国。过险滩、闯难关，啃下“硬骨头”，我们手握真理的力量。

成绩来之不易，在应对风险挑战的实践中，我们进一步积累了对做好经济工作的规律性认识：

必须坚持党中央集中统一领导。越是重大关头，越要依靠党中央把方向、谋大局、定政策、促改革，越要坚持党对经济工作的全面领导。

必须坚持高质量发展。发展是解决一切问题的总钥匙。实现高质量发展是我国经济社会发展历史、实践和理论的统一，是开启新征程、实现第二个百年奋斗目标的根本路径。

必须坚持稳中求进。宏观经济大起大落势必伤及元气。激活发展潜能，化解风险压力，就要保持宏观大局稳定，把稳增长、调结构、推改革有机结合起来，保持战略定力和耐心。

必须加强统筹协调。经济社会发展是一个系统工程。面对多重目标和多难选择，制定和实施政策措施要坚持系统观念，遵循经济规律，促成政策合力。既要避免“合成谬误”，不同政策相互掣肘，又要防止“分解谬误”，整体任务简单分解，甚至层层加码。

——时与势在自信的中国。志不改、道不变，开稳“顶风船”，我们拥有充足的底气。

今年2月，中国庄严宣告：现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫，世界最大的发展中国家历史性地消除了绝对贫困。

底气源于更为完善的制度保证。

经过多年探索实践，我们党已形成一整套成熟的领导经济社会发展的体制机制。特别是党的十八大以来，2000多个改革方案密集出台，许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构，为高质量发展释放源源不断的制度红利。

底气源于更为坚实的物质基础。

时间为发展划出炫目的曲线。如今，中国每年创造的经济增量，相当于一个中等发达经济体。全世界最完备的工业体系内，世界纪录屡屡刷新；近9亿劳动者中，高层次人才比例不断攀升；14亿多人口的庞大市场里，中等收入群体持续扩容。可爱的中国，“到处都是活跃跃的创造，到处都是日新月异的进步”。

底气源于更为主动的精神力量。

我们党之所以历经百年而风华正茂、饱经磨难而生生不息，就是凭着那么一股革命加拼命的强大精神。凭着这股子精气神，我们升腾“同时间赛跑、与病魔较量”的勇气，凝聚“不获全胜决不收兵”的志气，创造一个又一个彪炳史册的人间奇迹。新征程上，以伟大建党精神为丰厚滋养，中国人民和中华民族前进的步伐，任何敌人、任何风险挑战都难以阻挡！

——时与势在奋进的中国。敢担当、善作为，下好“大棋局”，我们充满坚定的信心。

“第一步”气象一新，下一步如何接续？

“稳字当头、稳中求进”，日前召开的中央经济工作会议为做好明年经济工作定调。

“稳字当头、稳中求进”，宏观调控工具多，政策操作空间大。

12月以来，全面降准0.5个百分点，下达2022年新增专项债务限额1.46万亿元，一系列有利于经济稳定的政策相继出台。政策发力适当靠前，跨周期和逆周期调控政策有机结合，中国经济稳中加固、稳中向好的趋势不会变。

“稳字当头、稳中求进”，深化改革红利足，市场主体后劲强。

坚持问题导向，奔着束缚市场主体的环节去，朝着阻碍经济循环的堵点冲，短板就是跳板，盲点也是空间。宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会等政策协同发力，不断增强发展的平衡性、协调性、可持续性，中国经济的创造力、竞争力必将奔涌激荡。

“稳字当头、稳中求进”，不畏浮云遮望眼，提振士气稳预期。

新征程上的很多探索，没有先例可循。正确认识和把握“实现共同富裕的战略目标和实践途径”“资本的特性和行为规律”“初级产品供给保障”“防范化解重大风险”“碳达峰碳中和”，面对许多新的重大理论和实践问题，发展共识更加凝聚，奋进号角格外嘹亮。

看大势，是为了干大事。

更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力落实到行动上，体现到贯彻落实党的路线方针政策的实际行动上，体现到推动高质量发展的实际行动上，体现到为党分忧、为国尽责、为民奉献的实际行动上。

全党动手，全国努力，尽锐出战，锲而不舍，我们必将保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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起跑映照全程，开局启示未来。

开局之年，复杂形势高超驾驭，独特优势充分彰显，安全态势稳如磐石，经济走势稳中向好，发展大势浩荡前行。

静观大势，我们更加坚信：中华民族伟大复兴势不可挡。

因时乘势，我们更加笃定：坚定不移做好自己的事情，“十四五”发展前景可期，现代化强国前途光明。

（本报记者陆娅楠、吴秋余、刘志强、刘诗瑶、丁怡婷）

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 01 版）

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