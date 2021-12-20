我国首个温室气体观测网。中国气象局供图

人民网北京12月20日电 （记者余璐）近日，中国气象局发布我国第一份国家温室气体观测网名录，这标志着经过近40年建设，我国首个温室气体观测网基本建成。此举将进一步丰富我国地面气象观测站布局，提升气候变化监测评估能力，持续为我国碳达峰、碳中和行动成效科学评估与碳排放核算提供数据支撑。

温室气体是引起气候恶化最主要的大气成分。本次发布的观测网名录包含60个覆盖全国主要气候关键区、并以高精度观测为主的站点，由国家大气本底站、国家气候观象台和国家及省级应用气象观测站（温室气体）等组成。其观测要素涵盖《京都议定书》中规定的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮等7类温室气体。

浙江省温室气体观测站网临安站，工作人员正在调试设备。中国气象局供图

我国是世界上较早开展温室气体本底观测的国家之一。中国气象局综合观测司司长曹晓钟表示，这张“网”的背后，是中国气象局代表中国长期持续参与世界气象组织大气成分观测计划，近40年探索积淀形成的观测、标校、产品、应用、服务完整业务体系。

据介绍，1982年，国内第一个区域大气本底监测站在北京上甸子投入使用。1994年，青海瓦里关国家大气本底站作为欧亚大陆腹地唯一的全球大气本底站在海拔3816米的青藏高原上建立，其监测数据在国际上久负盛名，我国温室气体观测迈入世界第一阵营。从“1”到“60”跨越近40年，一系列完整的大气成分国家标准和行业标准得以建立，一支院士专家和台站专业技术团队于一体的人才队伍不断壮大。

山西省温室气体观测站网五台山站。中国气象局供图

在温室气体监测领域，定标尤为重要。中国气象局还建立了国内第一家具备7类温室气体标校能力的温室气体实验室，其定标结果已成为国内各类温室气体观测溯源的“标准尺”，辐射气象、环境、海洋等多个部门。标定后温室气体的研究成果成为联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC）评估报告、《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）等联合国文件出台的重要依据。

“这将是一张影响深远的观测网。”中国工程院院士、中国气象科学研究院研究员张小曳表示，依托长序列数据和专业人才队伍，2021年以来中国气象局成立了国家级温室气体及碳中和监测评估中心，在多个省份设立分中心，建成我国碳中和行动有效性评估系统，准确区分全球、区域、城市等不同尺度的自然碳通量和人为碳通量，为实现“双碳”目标贡献力量。

“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。曹晓钟表示，中国气象局将积极对接国家重大战略需求，促进高精度温室气体监测仪器国产化，持续推进构建地空天立体化温室气体监测网。

(责编：孙红丽、吕骞)