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Gartner最新报告：阿里云四项核心评比均斩获最高分

2021年12月14日15:08 | 来源：人民网
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近日，国际研究机构Gartner发布最新报告显示，阿里云IaaS基础设施能力拿下全球第一，在计算、存储、网络、安全四项核心评比中均斩获最高分。据介绍，这也是中国云首次超越亚马逊、微软、谷歌等国际厂商。

Gartner最新报告截图

作为全球数字经济的“基础设施”，云计算的重要性不言而喻，世界各国对于云计算业务发展也是极为重视。随着数字化转型和智能升级进一步加速，云计算成为整个经济社会发展需要的新驱动力，云平台建设成为必然。

近年来，在数字经济高速发展的趋势下，我国云计算行业呈现出高速发展态势。中国云阵容出现了阿里云、华为云、腾讯云等行业代表，皆跻身全球十大云厂商之列。国内云厂商也正加大投资基础设施建设，深度研发云操作系统，重点通过异构系统的兼容性，自主安全可控，海量资源高性能处理等技术，构建差异化优势并提升综合服务能力。

阿里云负责人介绍，此前，阿里云被授予国家技术发明奖、国家科技进步奖两大奖项，其自主研发的飞天云计算操作系统，帮助完成了中国云计算从0到1的突破。

据了解，阿里云的网络平台称之为洛神，是网络虚拟化的平台，也是阿里云飞天操作系统的三大内核组件之一，另外两个核心组件是计算虚拟化——神龙平台、存储虚拟化——盘古平台。随着更多大型企业上云，应用场景促使云网络技术进一步演进，洛神平台升级到了2.0架构，通过软硬件一体化，打造了连接全球、超大规模、弹性开放的新一代云网络平台。在安全方面，阿里云通过搭建完善的云端纵深防御架构，阿里云安全保护中国超过40%的网站，每天成功抵挡60亿次攻击，防护了国内50%的大流量DDoS攻击，全年帮助用户修复576万个高危漏洞。

(责编：李源、曹淼)

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