申佳平

近期，有网友反映，一些房产中介在朋友圈宣称“‘央妈’放水，房价肯定要大涨！”真是这样吗？其实并不然。

12月6日，中国人民银行决定自本月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。

降准，是货币政策常规操作，通过降低法定存款准备金率，影响银行可贷资金数量从而增大信贷规模，提高货币供应量，释放流动性，刺激经济增长。

简单来说，如果银行收到100块钱后，需要给央行10块进行保管。降准，意味着银行上交央行的钱变少了，用于放贷的钱变多了。

值得注意的是，“央妈”降准，放活水，是精准灌溉，但绝不等于大水漫灌。据银保监会相关负责人介绍，“此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利（MLF），还有一部分被金融机构用于补充长期资金，更好满足市场主体需求。”

就楼市而言，近日召开的中央经济工作会议再次明确，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。由此看来，“房住不炒”的总基调并不会变，“炒房团”和投资投机的购房需求没有支持和市场。即使“央妈”放水，也不会对房价造成实质性影响。

7月，中国人民银行曾实施今年的首次全面降准，旨在优化金融机构的资金结构，提升金融服务能力，更好支持实体经济。依照国家统计局公布的70个大中城市商品住宅销售价格变动情况来看，7月以来，各地房价总体稳中有降。从政策取向与地方举措来看，主要着力点是稳房价、满足合理需求。

总而言之，一说降准就要买房、炒房的老思路，该换换了！

(责编：申佳平、高雷)