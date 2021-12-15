人民网北京12月15日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，2021年年初至今，长三角港口集装箱吞吐量已突破1亿标箱，标志着长三角世界级港口群建设取得重要阶段性成果，上海国际航运中心服务能级进一步提升，港航业为长三角更高质量一体化发展提供了更加强有力的支撑。

今年以来，长三角港航部门立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，在做好外防输入的前提下，积极优化航线布局，推动干支线高效衔接；加强港口资源整合，共建辐射全球的航运枢纽；推动信息资源共享，口岸监管、港口服务等信息加快电子化，数据透明度、联通性进一步提升；合理补齐高端航运服务短板，全面提升现代航运服务能级；坚持绿色可持续发展，积极推进新能源和清洁能源应用。

在原有集装箱运输规模较大的基础上，近年来，长三角港口集装箱吞吐量实现稳速增长，为我国乃至世界港口产业发展贡献了重要经验。2020年，上海港、宁波舟山港分别位列全球港口集装箱吞吐量排名第一、第三位。其中，上海港集装箱吞吐量已连续11年保持全球首位。在全球前100大集装箱港口榜单中，太仓港、连云港港、南京港、嘉兴港、南通港等长三角港口也榜上有名，宁波舟山港集装箱吞吐量今年也将历史性突破3000万标箱。

科技创新是长三角港口提升运营效率的关键一招，汇聚众多先进科技的自动化集装箱码头，成为中国工程走向世界的一张名片。自动化堆场、5G与F5G应用、安全生产可视化管控平台、港航区块链综合服务平台……一项项创新实践在长三角落地开花，助力港口快速达到并在一定条件下超越设计通过能力，实现了宝贵岸线资源的集约化利用。

长三角港航一体化发展激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力。为贯彻落实长三角一体化发展国家战略，2018年交通运输部办公厅和沪苏浙皖三省一市政府办公厅联合印发《关于协同推进长三角港航一体化发展六大行动方案》，携手推动内河航道网络化、区域港口一体化、运输船舶标准化、绿色发展协同化、信息资源共享化、航运中心建设联动化。作为长三角高质量一体化发展的标志工程和重要任务，长三角港航一体化从机制协同、制度建设、产业合作等多个层面展开积极实践，合力提升全球航运资源配置能力，已经取得明显成效。

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