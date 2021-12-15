水利部水利人才工作会议现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京12月15日电 （记者余璐）近日，水利部召开水利人才工作会议。水利部党组书记、部长李国英在会上表示，水利人才要心怀“国之大者”，勇于担负推动新阶段水利高质量发展的责任和使命，不驰于空想，不骛于虚声，立足工作实践，解决实际问题，不断创造经得起实践和历史检验的新业绩。

李国英指出，推动新阶段水利高质量发展任务繁重艰巨，亟需更多高素质专业化水利人才。要深入落实人才强国战略，坚持目标导向、问题导向、效用导向，做好水利人才工作顶层设计，科学谋划水利人才工作思路、目标方向、重点任务和工作路径。要聚焦重点队伍建设，抓好领军人才培养选拔、重点领域人才队伍建设、青年人才培养使用，推动基层人才队伍建设，统筹推进水利人才发展。要坚持多措并举，完善人才培养举措，大力引进优秀人才，用好用活人才，使各类人才在水利实践中不断成长。要注重破立并举，深化人才发展体制机制改革，探索扩大用人单位自主权，积极为人才松绑减负，完善人才收入分配制度，让人才安心本职、专心工作，多出成果、出好成果。

据了解，截至2020年底，全国水利在岗职工77.76万人。其中，专业技术人才33.70万人，技能人才27.90万人；部直属系统6.69万人，地方水利系统71.07万人；基层人才55.79万人。高层次人才总量不断增加。“十三五”期间，水利部部属单位入选国家级人才工程的优秀人才96人次。其中，入选中国工程院院士1人，全国工程勘察设计大师8人。高级职称专业技术人才占比提高了4%，技师及以上高技能人才提高了6%，本科及以上学历人员提高了13%，基层专业技术人才中级及以上职称提高了8%。

为深入实施新时代人才强国战略和国家创新驱动发展战略，加快培养高素质专业化水利人才，近日，水利部印发了《关于公布水利领军人才、水利青年拔尖人才、水利人才创新团队、水利人才培养基地评选结果的通知》《关于公布第七届水利青年科技英才人选的通知》，公布了20名水利领军人才、10名水利青年科技英才、100名水利青年拔尖人才、10个水利人才创新团队、10个水利人才培养基地。

据介绍，针对入选的水利领军人才、水利青年拔尖人才、水利人才创新团队、水利人才培养基地，水利部将通过人才基金项目资助以及优先推荐参加高层次人才选拔、参与学术技术交流、承担水利重点研究项目和人才队伍建设重要任务等多种方式，助推人才成长和加强团队、基地建设。针对入选的水利青年科技英才，水利部将优先支持参加国家各类高层次人才项目评选、参加各类国际学术交流和培训、承担国家级科技项目和水利部科技计划项目，支持申报水利人才发展基金项目资助。

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