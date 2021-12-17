前沿对话环节全景。人民网 崔辰光摄

12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。在“新消费 新趋势 新动能”前沿对话环节，中制智库理事长新望表示，中央经济工作会议对于当前的问题有三个概括，分别是需求收缩、供给冲击和预期减弱，这三个问题都和消费有关。需求的结果就是消费，需求和消费是相联系的，没有消费就没有需求。供给冲击，从供给方面又在冲击着消费，最后是预期减弱。

新望指出，中央经济工作会议对2022年的经济部署是八个字：稳字当头，稳中求进。也就是说，还是要继续保持高质量的发展，在稳的基础上要继续发展，而且重新强调以经济建设为中心。

新望进一步表示，在谈到稳中求进、经济增长的时候，最重要的一个方面就是要塑造经济发展的新动能，尤其是在疫情之后，全球经济增长普遍放缓的情况下如何稳中求进，找到新的经济增长的动能。“旧的动能讲的是投资驱动，出口拉动。新的动能强调的是创新驱动，消费拉动。”

中国广告协会会长张国华表示，中国的消费市场发生了很大变化，中国老百姓的收入水平提高，中国市场的规模逐渐扩大，给消费带来了非常大的提升。“2011年以来，消费拉动中国经济已经超过了GDP的一半，但和发达国家相比，还有很大差距，从这个角度来看，我国消费的市场潜力还是很大的。”

谈到如何更好的拉动消费，张国华表示，除了做好产品质量，生产出更多的产品之外，还要不断地创造出一些更加新奇、适合不同人群、有新的体验感的产品，创造出新的需求，加大供给侧和需求侧的改革，同时注重品牌的塑造和传播，特别是打造更多的国产品牌。

“消费是最终需求，是生产的目的与动力，更是人民对美好生活需求的直接体现。”中国消费品质量安全促进会副理事长兼秘书长、《消费指南》杂志社社长王昆表示，消费品是消费的载体，消费品质量安全对于保障人民群众健康安全，使人民群众更有获得感和幸福感，对于推动经济社会高质量发展，具有重要的意义。

王昆指出，消费品纷繁复杂、品类众多，近年来技术升级、更新换代步伐不断加快，质量安全问题时有发生，在加大监管力度、提升监管效能的同时，还要大力推动社会共治。

政府层面，要以风险评估为基础，以分类监管为抓手，以信用监管为依托，以智慧监管为支撑，构建全面的消费品质量安全新型监管机制。同时要不断地完善相关的法律法规，加强标准计量、认证认可、检验检测等质量技术基础设施建设，营造全社会关注质量安全的氛围、齐抓共管、齐心协力，推动消费品质量安全水平的全面提升。

企业层面，首先要切实履行主体责任，要把质量第一作为企业的永恒理念，深入到企业的每一个角落。同时，企业在做好质量安全的基础上，要积极地履行社会责任，在绿色、生态、可持续发展方面作出新的贡献。领军企业要发挥行业龙头的作用，不断地加大创新和技术投入，引领全行业高质量发展。

社会组织是社会建设的主体之一，是在社会建设中发挥社会协同和公民参与作用的重要载体，要充分发挥桥梁纽带和平台作用，充分履行行业自律、社会监督作用，做好政府部门的“参谋助手”，加强科普宣传和公益服务，推动各方共治合作，为质量强国建设贡献力量。

社科院财经院研究员李勇坚对新消费的概念进行了阐述：第一，新消费是要照顾得到所有的人群，要能够体现他们的需求、诉求；第二，新消费要满足消费升级的需求；第三，通过数字化的技术来满足绿色消费需求，实现我国碳达峰、碳中和的目标；第四，一些新的消费产品、新的消费人群消费诉求得到满足；第五，新消费未来的发展，一定是跟我国整个国民经济的竞争力联系在一起。

对于疫情之后我国消费的趋势和特点，张国华指出，疫情对经济还是有影响的，对消费也是有影响的。但是整个互联网的基础设施的建设，平台的建设，各种渠道的发展，使得疫情期间，我国人民生活的基本保障和消费的基本保障没有受到影响。所以，疫情更加加大整个消费市场向网上转移的趋势，疫情对于网上线上消费是很大的促进，未来线上消费的比重还要加大。

此外，国潮品牌的涌起对于疫情后的消费也是很大的拉动，随着这几年国潮品牌的崛起，可能对后疫情时代的消费是一个很大的机遇。

张国华表示，种种迹象表明，后疫情时代，我国消费虽然受到了一些影响，但由于我国品牌的崛起，新的消费需求的不断满足，再加上现在国有品牌的营销意识、广告意识、品牌塑造的意识、品牌传播意识的增强，下一步疫情时代对消费拉动经济，国有品牌拉动消费是有很大想象的空间，也有非常好的机会。

李勇坚表示，数字经济、互联网经济发展，对消费带来了革命性的影响：

第一，消费升级跟高质量的供给是联系在一起的，怎么应用数字技术为高质量的供给提供支撑和服务，是未来20年互联网在消费领域应用的一个重要方面。

第二，互联网、数字技术的发展，要在满足老百姓的精神需求方面下更多的工夫，这个意义非常重大放大，这样，互联网就会真正成为中华民族共同的精神家园，在这个方面未来还是有很大潜力可挖的。

第三，消费本质是满足人的需求，但是人的需求会有很多层次，高级的需求要满足，可能需要社会更多的手段和更多的技术模式、更多的空间。在这个方面，互联网、数字技术大有可为。

第四，用互联网、用数字技术来解决社会一些迫切的民生基本问题，满足民生最基本、最迫切的需求。

第五，未来的数字技术一定会成为社会治理的一个中心节点，以数字技术为基础，这是整个数字技术应用的很重要的一个方向。

(责编：刘佳、高雷)