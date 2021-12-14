传统制造业转型升级 助推企业高质量发展
近日，湾区经济论坛在广东佛山举行，与会嘉宾围绕“产业无国界 协同创未来”主题展开广泛研讨、深入交流。论坛上发布的《粤港澳大湾区500+企业发展研究报告》中对粤港澳大湾区企业发展特点、社会关注度、舆论反馈等要素进行分析，其中智能制造、数字经济都成为企业发展关键词之一。
作为大湾区制造业迈向高质量发展的必由之路，推动传统制造业数字化智能化转型发展，成为本次论坛重要交流部分。慕思健康睡眠股份有限公司副董事长、总裁姚吉庆在发言时表示，公司从2015年起着力推进工程的数字化，即后端制造的数字化，主要解决了企业柔性化、规模化、个性化生产的问题。企业高质量发展，在慕思身上具体可概括为“四大创新”：品类创新、技术创新、战略创新以及健康睡眠文化的倡导。
姚吉庆介绍，慕思坚持全新品类的创新，积极开拓健康睡眠系统，充分考虑每一位消费者身体结构的差异，同时对睡眠健康展开深入研究，综合考虑睡眠环境、睡眠湿度、情绪等多种因素，将寝具从标准化产品转变为个性定制服务。
据介绍，在技术创新方面，慕思积极打造核心睡眠技术，形成独特产业优势，通过整合创新和集成创新，研发全球独创3D床垫材料、打造智慧睡眠系统。该公司为保证技术的领先性和先进性，不仅建设了测试技术服务中心和智能制造基地，还已建成套床数字化工厂和床垫数字化工厂，并且正在筹建自动化成品立库、沙发数字化工厂和家纺数字化工厂。同时，该公司以产品智能自动生产、物流智能自动传输、仓库智能自动仓储、销售以大规模尊享私人定制为重点实施对象，致力于建设国内领先、国际先进、以客户为中心、支撑按需定制商业模式落地的、实现传统制造向智慧生产转型的数字化工厂。
姚吉庆介绍，公司不仅非常重视用户的运营，积极打造高信任度和高忠诚度的超级用户，将消费者转变为品牌传播者和销售者，而且积极倡导健康睡眠文化，在推广产品的同时重视推广健康睡眠这一生活方式，通过坚持每年进行世界睡眠日推广，发布健康睡眠调查白皮书，举行全球睡眠文化之旅等措施，不断向世界推荐公司提出的睡眠文化，从而让更多人了解睡眠的重要性，打造有责任、有担当的行业品牌。
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