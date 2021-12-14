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国家外汇局：开辟外汇“绿色通道” 保障北京冬奥会用汇便捷高效

2021年12月14日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布消息，为做好北京2022年冬奥会、冬残奥会（以下简称北京冬奥会）期间外汇服务，日前，国家外汇管理局批复同意北京冬奥会官方合作伙伴中国银行开辟外汇“绿色通道”，为相关外汇账户开立、资金汇兑、境外个人移动消费等外汇业务办理提供便利。

主要内容包括：一是简化业务流程和材料，便利北京冬奥会相关区域内境外个人办理外汇业务。二是便利北京冬奥会相关境内和境外机构开立外汇结算账户，办理外汇补贴、奖金发放及退税等北京冬奥会相关外汇业务。三是支持更多银行在风险可控前提下，为北京冬奥会期间来华外国游客使用移动支付工具进行小额消费提供便利化外汇服务。四是建立特殊外汇业务办理机制，满足北京冬奥会期间紧急或特殊外汇业务需求。

国家外汇管理局表示，国家外汇管理局将不断提升外汇业务便利化水平，着力提供优质、便捷、高效的外汇服务，保障北京冬奥会顺利举办。

(责编：刘佳、高雷)

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