人民网北京12月14日电 （记者孙博洋）14日，中国消费者协会发布了《50款APP账号注销及自动化推荐退订测评报告》（以下简称《报告》），测评结果显示，多款APP存在注销条件设置不合理、无法通过APP直接注销以及自动化推荐难以关闭等问题。

近年来，随着移动互联网的大规模广泛应用，用户个人信息权益保护也成为广大人民群众急难愁盼解决的问题。为推动《网络安全法》及2021年11月1日施行的《个人信息保护法》等相关法律法规和标准规范的落实，维护广大消费者个人信息权益，中国消费者协会近日组织开展了APP账号注销及自动化推荐退订测评工作。

据中消协相关负责人介绍，本次测评将《关于印发<常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定>的通知》第五条所列39种常见APP类型，区分为收集必要个人信息范围较广以及无需使用个人信息即可使用基本功能两个类别，并依照“吃住行游购娱”等与消费者日常生活关系密切的原则，基于APP不同下载量，选取了网络约车类、即时通信类、网络支付类、网上购物类、餐饮外卖类、交通票务类、房屋租售类、用车服务类、网络直播类、在线影音类共10类，每类5款共50款APP作为测评对象，测评内容为是否可以顺利注销APP账号及退订自动化推荐两项内容。

测评结果显示，在是否可以顺利注销APP账号方面，50款APP中有20款APP存在不同程度问题，占总排查比例的40%。存在的主要问题为：

一是未注明注销条件。涉及的APP为万顺叫车。

二是注销条件设置不合理。涉及的APP为嘀嗒出行、百合网、翼支付、淘宝、快乐购、饿了么、麦当劳、枫叶租车和1905电影网。

三是注销流程设置不合理。涉及的APP为Soul、TT语音、南方航空和腾讯视频。

四是经人工审核方可注销，但人工审核存在无人受理、承诺时限过长（超过15个工作日）或者承诺时限不明的情况。涉及的APP为爱抢购、禾适外卖、南方航空、萌果和抱抱直播。

五是无法通过APP直接注销。涉及的APP为6人游、携程租车和腾讯视频。

在自动化推荐退订方面，50款APP中有5款APP存在不同程度问题，占总排查比例的10%。存在的主要问题为：

一是APP未向用户提供关闭自动化推荐的方式。涉及的APP为曹操出行、翼支付和禾适外卖。

二是APP内关闭自动化推荐的方式过于隐蔽。涉及的APP为滴滴出行和支付宝。

从测评结果总体来看，网络约车类、餐饮外卖类在两项测评内容上存在问题的APP数量较多，房屋租售类5款APP表现较好，在两项测评内容上均没有发现问题。

针对测评中发现的问题，中消协建议所有APP经营者依据《网络安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规和标准规范，认真开展自查整改，明示合理的注销条件、提供便捷的注销路径，保障用户顺利注销账号，同时设置便捷的自动化推荐退订方式，持续完善相关用户协议及隐私政策。

中消协也提醒消费者，在接受个人信息条款或者向经营者提供个人信息后，还应随时关注经营者个人信息条款是否进行修改，经营者是否有保障个人信息安全的能力，经营者是否存在非法处理个人信息行为等。当消费者不同意经营者继续处理其个人信息时，要积极行使“撤回同意”权利，要求经营者停止处理或及时删除其个人信息。

中消协相关负责人表示，针对本次测评中发现的问题，中消协还将向APP所属企业分别发送限期整改建议并进行约谈劝谕。如相关企业未能及时整改，中消协将依法开展后续监督工作。

(责编：刘佳、高雷)