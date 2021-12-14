人民网北京12月14日电（记者王震）据证监会网站消息，12月13日，中国证监会党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神。会议指出，证监会系统要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化资本市场改革开放等重点任务，扎扎实实办好自己的事，不断提升资本市场服务经济高质量发展质效。

会议强调，坚持稳字当头，坚持稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持“四个敬畏、一个合力”，全力做好资本市场改革发展稳定各项工作，为稳定宏观经济大盘、保持社会大局稳定积极贡献力量。

一是坚持稳字当头、稳中求进，努力维护资本市场平稳健康发展。把稳增长、防风险摆在更加重要的位置，在国务院金融委的统一指挥协调下，加强宏观研判，强化统筹协调，不断健全风险监测、预警、处置、问责机制，完善风险应对的工具箱，提高监管智能化水平。同时，注重通过深化改革稳定市场预期，加强与市场的沟通，做好预期管理。

二是以全市场注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放。坚持从政治上看注册制改革，坚持注册制改革“三原则”，科学处理好“六方面关系”，下足“绣花”功夫，扎实细致做好政治、思想、业务和技术等各项准备，确保改革平稳落地。同时，以注册制改革为牵引，统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、强化中介机构责任、投资端改革、完善证券执法司法体制机制等重点改革，持续完善资本市场基础制度。统筹好发展和安全，稳步推进资本市场高水平对外开放，加快完善企业境外上市监管制度。

三是强化资本市场功能发挥，助力实体经济高质量发展。科学合理保持IPO、再融资常态化，积极发挥资本市场并购重组主渠道作用，扩大基础设施领域公募REITs试点，支持符合条件的企业发债融资，促进各类要素资源优化配置。坚持科创板“硬科技”定位，建设好创业板，扎实办好北京证券交易所，抓实抓细资本市场支持实体经济平稳运行政策措施的落地见效，引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度。更好发挥商品期货市场积极作用，助力保供稳价和绿色低碳转型发展。

四是坚持底线思维，持续巩固资本市场重点领域风险防控成效。稳妥化解债券违约风险，对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治。正确认识和把握资本的特性和行为规律，一方面，发挥资本作为生产要素的积极作用，继续强化资本市场在促进资本、科技和产业循环方面的重要功能，保护产权和知识产权。另一方面，加强对资本的规范引导，对特定敏感领域融资并购活动从严监管，与相关方面共同建立健全防止资本无序扩张的制度机制、为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，有效控制其消极作用。

五是自觉坚持和加强党对资本市场的全面领导。开展证券期货监管系统政治使命、政治功能和政治责任大讨论，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把践行“两个维护”落实在监管实践中。持续推动党史学习教育走深走实，继续全力配合好中央巡视工作，以巡促改、以巡促建、以巡促治。持续提升监管干部队伍的专业能力和综合素养，持之以恒强化作风建设，以钉钉子的精神抓部署、抓落实、抓督查，确保党中央重大决策部署在资本市场不折不扣落实到位。

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