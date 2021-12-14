新华社评论员

原标题：新华社评论员：稳字当头，稳中求进——学习贯彻中央经济工作会议精神

“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”。中央经济工作会议统筹国内国际两个大局，正确认识和把握我国发展内外环境发生的深刻变化，强调坚持稳中求进工作总基调，为做好明年经济工作指明了方向和路径。

今年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国各族人民勠力同心、艰苦奋斗，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进，实现了“十四五”良好开局。同时也要看到，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定。必须保持战略定力，坚持稳中求进，以“稳”更好地求“进”，以“进”更好地固“稳”，坚定不移做好自己的事情，扎实推动高质量发展。

稳字当头、稳中求进，就要聚焦“稳”字定大计，牢牢把握发展的大局大势。越是面对困难挑战，越要从容不迫，保持战略定力和耐心，坚持问题导向，抓住“稳”的重点。稳中求进，关键是保持宏观大局稳定，把稳增长、调结构、推改革有机结合起来，积极推出有利于宏观经济稳定的政策，让政策发力适当靠前。要保持宏观政策稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。财政政策和货币政策要协调联动，实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。“千钧将一羽，轻重在平衡。”区域政策要增强发展的平衡性协调性，促进东、中、西和东北地区协调发展，全面推进乡村振兴，以区域协调发展促进经济发展稳健前行。

稳字当头、稳中求进，就要围绕“进”字做文章，不断激活发展活力、增强发展新动能。激活市场一池春水，微观政策要持续激发市场主体活力，提振市场主体信心，深入推进公平竞争政策实施，打破各种“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，营造各类所有制企业竞相发展的良好环境。结构政策要着力畅通国民经济循环，深化供给侧结构性改革，畅通国内大循环，突破供给约束堵点，打通生产、分配、流通、消费各环节。科技政策要扎实落地，强化国家战略科技力量，强化企业创新主体地位，完善优化科技创新生态，让创新活力充分迸发出来。要用好改革开放“关键一招”，抓好要素市场化配置综合改革试点，调动地方改革积极性，扩大高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，通过不断深化改革开放开拓发展新局面。

做好民生工作，是稳人心、稳大局的重要基础，也是有效扩大国内需求、推动高质量发展的重要着力点。“保民生就是保稳定，抓民生也是抓发展”，越是在经济发展面临困难和压力的时候，越是要重视民生工作，更好发挥改善民生促和谐、促发展的作用。民生无小事，枝叶总关情。要悟透以人民为中心的发展思想，统筹推进经济发展和民生保障，解决好高校毕业生等青年就业问题，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策，推进基本养老保险全国统筹，推动新的生育政策落地见效，积极应对人口老龄化，进一步兜住兜牢民生底线，持续推动解决群众的急难愁盼问题。

明年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。保持平稳健康的经济环境，进一步做好经济工作，意义重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以实际行动把党中央决策部署落实到位，以经济社会发展的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：赵竹青、陈键)