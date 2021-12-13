美丽的浏阳河。水利部供图

人民网北京12月13日电 （记者余璐）近日，记者从水利部获悉，5年来，我国全面推行河湖长制取得显著成效。31个省份全部设立党政双总河长，明确省、市、县、乡级河湖长30多万名，村级河湖长（含巡（护）河员）90万名，其中，中西部地区建档立卡贫困人口22万名，建立了上下贯通、环环相扣的责任链条。

水利部相关负责人表示，5年来，水利部与各地区各部门共同努力，推动解决了一大批长期想解决而没有解决的河湖保护治理难题，我国江河湖泊面貌发生了历史性变化，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强，河湖长制焕发出勃勃生机。

据介绍，打通河湖长制“最初一公里”到“最后一公里”，我国河湖管护责任体系全面建立。2018年以来，省、市、县、乡级河湖长年均巡查河湖700万人次。省、市、县全部设立河长制办公室，专职人员超1.6万名，部分乡镇也因地制宜设立河长制办公室。七大流域建立“流域管理机构+省级河长制办公室”联席会议制度，20多个省份建立跨省界河湖联防联控机制，上下游、左右岸、干支流地区签订联合共治协议，设立联合河长湖长，开展联合巡查执法，形成了河湖管理保护强大合力。

重拳整治河湖乱象，河湖面貌持续向好。多地建立“河长+警长”“河长+检察长”机制，形成“党政负责、水利牵头、部门协同”的工作局面。面对河湖“老大难”问题，各地纪检监察机关加强执纪监督、挂牌督办，对履职不力河湖长及有关部门负责同志严肃问责，2018年以来共问责1.1万人次。5年来，水利部组织开展河湖“清四乱”专项行动，各地共清理整治河湖“四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）问题18.7万个，整治违建面积4000多万平方米，清除非法围堤1万多公里、河道内垃圾4000多万吨，清理非法占用岸线3万公里，打击非法采砂船1.1万多艘。

河湖保护治理任重道远。水利部相关负责人表示，下一步，将进一步完善以党政主要领导为主体的责任体系，健全一级带一级、一级督一级，上下贯通、层层落实的河湖管护责任链，确保每条河流、每个湖泊有人管、有人护，全力把河湖长制实施向纵深推进。

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