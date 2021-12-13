人民网北京12月13日电 由世界品牌实验室独家编制的2021年度(第十八届)《世界品牌500强》排行榜于12月7日揭晓。中国有44个品牌入选，包括国家电网、腾讯、海尔、华为、中国人寿、五粮液、青岛啤酒、中化、中国南方电网、恒力、徐工和北大荒等。华润、友邦保险、小米、盛虹、国贸控股为今年新上榜品牌。人民日报今年排名第343位，连续13年稳步攀升。

连续十八年发布的《世界品牌500强》，其评判依据是品牌的世界影响力。所谓品牌影响力，是指品牌开拓市场、占领市场并获得利润的能力。按照品牌影响力的三项关键指标，即市场占有率、品牌忠诚度和全球领导力，世界品牌实验室对全球约15000个知名品牌进行了综合评分，最终推出了世界最具影响力的500个品牌。

今年《世界品牌500强》共覆盖了47个行业。其中，汽车与零件行业共有37个品牌入榜，排名继续保持第一；食品与饮料行业今年有34个品牌上榜，排名第二；疫情使得信息传播变得更加重要，使得传媒行业不同类型品牌之间的差距增大。传媒行业上榜28个品牌，与去年持平；能源以27个品牌上榜排名第四位。其他入选数量排名靠前的行业还有零售（24个）和互联网（23个）、银行（23个），分别位列第五和第六。

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