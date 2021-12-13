人民网北京12月13日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为及时总结宣传推介各地区、各行业、各系统消费帮扶助力乡村振兴的好经验好做法，国家发展改革委近日公布2021年全国消费帮扶助力乡村振兴典型案例。

消费帮扶是巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村全面振兴的重要举措，对带动脱贫人口等农村低收入人口增收致富，促进脱贫地区特色产业提质增效，激发欠发达地区振兴发展内生动力，推动形成强大国内市场具有重要意义。

国家发展改革委要求，各部门、各地方加大对典型案例的宣传推介力度，引导本行业、本系统、本地区学习借鉴案例单位的典型经验和创新做法，扎实做好消费帮扶各项工作，支持脱贫地区振兴发展，促进脱贫群众就业增收，持续推动脱贫成果巩固、乡村全面振兴。

与此同时，进一步加大对案例单位的精准指导和跟踪服务力度，完善细化支持政策，引导广大案例单位在消费帮扶方面取得新成效、创造新经验，示范引领社会各界积极参与消费帮扶，进一步营造消费帮扶“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的浓厚氛围。

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