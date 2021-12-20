人民网北京12月20日电 （记者孙博洋）近日，河北省承德县的小米上市热销，引起关注。据了解，这是国家市场监督管理总局认可检测司驻孟家庄村工作队推动实施有机小米种植第一年生产的有机转换产品。

今年2月，国家市场监督管理总局派驻工作队到孟家庄村开展驻村帮扶工作。工作队入村后,第一时间对孟家庄村情进行全面调研，探索工作方向。随后市场监管总局认可检测司司领导带队到村实地调研，与当地领导、村两委班子一起研究，认为孟家庄村最突出的优势资源是森林覆盖率高、生态环境好，发挥村域资源优势，打造特色产业是可行之路。

近一年来，村两委与驻村工作队按照打造特色产业思路，在市场监管总局的积极帮扶和县乡政府以及社会各界的大力支持下，重点带动村民发展有机种植、藏香猪养殖、蜜蜂养殖、蘑菇酱加工、刺绣文创、文化旅游等多种富民产业，打造生态农业产业链，推动孟家庄村乡村振兴。

做大做强有机小米产业 加速农业种植结构转型升级

近年来，孟家庄村临村二道营村的刘杖子种植专业合作社一直从事有机小米种植产业，但因资金投入和市场原因一直未能扩大规模和形成品牌效应。2021年年初，驻村工作队进驻孟家庄村后，针对制约当地有机种植产业发展的重点因素发力。

一是破解产业发展资金投入难题。有机肥投入是有机种植产业投入最大环节，通过协调当地一家生产有机肥公司，采取赊销方式，让种植户先获得有机肥，年底销售回款后再结款，共赊销生物有机肥500吨，货值25万元，解决了有机种植发展的资金困扰难题。

二是采取合作社加农户模式，让群众放心种植。考虑群众因担心有机小米的销路不愿冒风险种植的情况，驻村工作队推动种植户与承德县刘杖子种植专业合作社合作，由合作社为种植户无偿技术指导、免费送谷种、免费送生物有机肥，并签订收购协议，保底每斤6元收购价回收有机谷子。保底收购模式，解决了种植户发展有机小米产业的后顾之忧。

三是获得承德县政策支持，进一步降低种植户投入成本。驻村工作队积极申报、争取县农业农村局项目支持，按每种植1亩有机谷子200元标准进行补贴，进一步降低了种植户的劳动投入成本，激发了他们发展有机小米产业的积极性。

四是精细帮扶，专家全程指导，确保通过有机种植转换期认证和合作社有机种植连续认证。有机认证是一项严密标准化的过程，为让农户科学规范种植有机小米，驻村工作队专门请有机产品认证专家对农户进行指导，严格遵守有机产品种植规范。先天良好的自然条件加上全过程严格管理，孕育出品质过硬的有机产品。2021年，合作社有机谷子种植面积由2020年60亩发展到350亩，初步产生了规模效应，其中孟家庄村种植250亩，全部通过有机认证或转换期认证。

引进藏香猪 打造生态有机农业产业链

藏香猪适合散养、肉质鲜美，对生态环境要求很高。

据介绍，孟家庄村每年都产生大量的秸秆，特别是发展有机小米种植后，这些秸秆可以加工成藏香猪饲料，形成有机小米种植与藏香猪养殖产业链相互匹配的闭环。与此同时，大量秸秆加工成饲料，还极大降低因秸秆产生的火灾风险。

今年，孟家庄村孟扎西香猪养殖专业合作社引入纯种藏香猪540头。目前，已形成年可出栏500头商品猪生产能力。合作社下一步计划建设秸秆磨粉替代草粉、畜牧粪便处理、菌棒废料加工等生物有机肥项目，届时将形成有机种植与有机肥加工的良性生态循环。

建设生态家园 着眼森林碳汇 推动碳中和项目发展

在推动绿色经济发展的基础上，节能减排构建生态家园也是乡村振兴的重要工作。

驻村工作队与村两委班子，通过积极申报，孟家庄村成为承德县民居保暖工程试点，试点期内对全村40处房屋进行了保暖改造，当年可减少煤炭用量40余吨。同时，为巩固拓展生态优势，探索孟家庄村碳中和新路子，孟家庄村在总局的帮助下邀请中国节能协会、中国质量认证中心专家来村现场核查评估，积极引导村民在工作和生活中节能减排。专家组核查评估孟家庄村碳排放量为3061吨，通过购买贵州盘江煤矿瓦斯发电项目中国核证自愿减排量（CCER），实现孟家庄村“碳中和”，并获颁全国首张村集体“碳中和”证书。

据了解，下一步，孟家庄村将申请对村14090亩森林碳排放权量进行核查评估，为未来碳交易奠定基础。

在市场监管总局的帮扶下，孟家庄村围绕贯彻“质量强国”战略，高标准建设有机小米基地、藏香猪基地，构建生态农业产业链，通过强化质量管理和认证，助力乡村产业振兴，深受当地干部、群众称赞。

孟家庄有机小米种植农户辛安盘算着明年还接着种植有机小米，他说：“今年遭遇洪涝和风灾，我家两亩半谷子也有900多斤的收成。合作社提供免费肥、种子等，卖谷子钱就相当于纯收入，今年收入5400元，比种植玉米划算多了。”

说起受灾，种植户栾桂英略带遗憾地说：“我家今年受灾很严重，只有一小块受影响小。这有机小米比普通谷子饱满很多，穗也大，合作社回收了一大部分，我家留了一点尝了个鲜，确实好吃。”

藏香猪养殖场工作的人员霍启林说：“藏香猪肉不腥不腻，比起一般的猪肉来说，肉质鲜美，深受消费者欢迎，经济效益也很不错。”

孟家庄村党支部书记王海臣表示，随着有机种植和藏香猪养殖两个生态农业链条重要环节完成，村产业振兴、生态振兴迈出坚实的一步，非常感谢总局、各级政府、社会各界和驻村工作队的帮扶，孟家庄村也将继续在推动乡村全面振兴的道路上奋力前行。

(责编：孙红丽、吕骞)