人民网北京12月20日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、自然资源部、水利部、国家林草局等4部门近日印发《青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程建设规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》），提出到2025年，青藏高原天蓝地绿山青水净的自然美景进一步巩固，国家生态安全屏障生态服务功能进一步提升。

据介绍，青藏高原自然生态系统敏感脆弱，加之由于历史原因，大量受损自然生态系统亟待恢复。随着全球气候变化日益加剧，对草原、森林、湿地等生态系统的稳定性也构成了重大挑战。退化草原治理任务艰巨。青藏高原近50%的草原面临不同程度的退化威胁，且高寒草甸、高寒草原生态系统的自我修复能力差，存在边治理边退化、二次退化、鼠虫害反弹等现象。尤其是黑土滩和黑土坡仍广泛分布，仅西藏和青海的“黑土滩”型极重度退化草原面积就达1100万公顷，严重威胁草原生态的整体安全。

对此，《规划》将青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程统筹布局为三江源生态保护和修复、祁连山生态保护和修复、若尔盖草原湿地-甘南黄河重要水源补给生态保护和修复、阿尔金草原荒漠生态保护和修复、藏西北羌塘高原生态保护和修复、藏东南高原生态保护和修复、西藏“两江四河”造林绿化与综合整治、青藏高原矿山生态修复等8项重点工程，共29个重点项目，全面构建青藏高原生态屏障区空间保护格局。

《规划》提出，到2025年，通过推动实施一批重点项目，带动青藏高原生态屏障区新增沙化土地治理面积100万公顷，沙化土地封禁保护面积20万公顷，退化草原治理面积320万公顷，水土流失治理面积68万公顷，森林覆盖率和湿地保护率进一步提高，重要河流干流断面水质达到Ⅱ类及以上。重大工程建设机制和配套政策体系基本完备，工程区生态保护和修复取得明显阶段性成效，草原、河湖、湿地、森林等重要生态系统质量有所改善，自然生态系统功能和稳定性逐步增强，高原天蓝地绿山青水净的自然美景进一步巩固，国家生态安全屏障生态服务功能进一步提升。

到2035年，各项重点工程全面实施，青藏高原生态屏障区草原综合植被盖度稳定在60%左右，草原退化现象得到全面遏制，草原生态功能和生产能力显著提升；森林面积明显增加，森林覆盖率稳步提升；湿地生态系统持续向好，确保湿地面积不减少；水土流失治理面积139万公顷，水土流失程度总体降低，沙漠化趋势有效遏制；重要河流干流断面水质稳定在Ⅱ类及以上。青藏高原高寒生态系统得到全面保护和有效修复，生态系统良性循环能力和服务功能基本稳定。

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