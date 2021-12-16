人民网北京12月16日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行将于12月21日起陆续发行2022年贺岁纪念币一套。该套纪念币共3枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，双色铜合金纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号“2022”。

1克圆形金质纪念币背面图案为明代文征明的“福”字造型，配以窗格、梅花、民居房檐等造型组合设计，并刊面额。

8克圆形银质纪念币背面图案为明代文征明的“福”字造型，配以窗格、剪纸团花、喜鹊、梅花、民居房檐等造型组合设计，并刊“壬寅”字样及面额。

双色铜合金纪念币正面图案为“中国人民银行”“10元”字样，汉语拼音字母“SHIYUAN”及年号“2022”，底纹衬以团花图案。

双色铜合金纪念币背面主景图案为中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合的老虎形象，衬景图案为花灯和松枝、松果，币面左侧刊“壬寅”字样。

纪念币规格和发行量方面，1克圆形金质纪念币为普制币，含纯金1克，直径10毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量100000枚；8克圆形银质纪念币为普制币，含纯银8克，直径25毫米，面额3元，成色99.9%，最大发行量2000000枚；双色铜合金纪念币面额为10元，直径为27毫米，材质为双色铜合金，发行量1.2亿枚（含留存历史货币档案1万枚）。

据介绍，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行（以下统称承办银行）共同承担2022年贺岁双色铜合金纪念币的预约兑换工作。承办银行将于2022年1月7日至1月9日办理2022年贺岁双色铜合金纪念币的预约业务，公众可通过预约承办银行官方网站等线上渠道或在营业时间内前往承办银行公布的预约兑换网点进行预约登记。值得注意的是，2022年贺岁双色铜合金纪念币每人预约、兑换限额为20枚。

(责编：罗知之、高雷)