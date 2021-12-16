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产业观察：信创产业生态加速构建 助力企业数字化转型

夏晓伦
2021年12月16日09:24 | 来源：人民网
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今年是“十四五”开局之年，作为“十四五”发展目标的重要抓手，信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息技术产业生态体系，将在数字基建方面发挥更为重要的作用。

据了解，信息技术应用创新产业涉及硬件、软件、数据库、操作系统等，旨在实现信息技术领域的自主可控，是国家实现科技自立自强的一项重要发展战略。

业内人士认为，新发展格局下，提升我国产业链供应链自主可控能力迫在眉睫。信创产业是新基建的安全之基，新基建为信创产业提供了可掌控、可研究、可发展和可生产的具体内容和最佳实践场景。

专家指出，与传统信息技术产业不同，信创产业更加强调生态体系的打造。信创产业以信息技术产业为根基，通过科技创新，构建国内信息技术产业生态体系，是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手 。其中，信创产业园区、企业、第三方机构、高等院校则是信息技术产业重要的孵化支撑和载体。而信创产业中，芯片和整机、基础软件、办公软件、云服务、信息安全是最重要的产业链环节。

专家表示，研发设计类工业软件是企业正向设计与数据协同的关键工具、数字化生产与建造的数据源头，在企业中的应用场景和需求日趋复杂，为产业数字化转型提供强劲动力。

近日，国内首款支持Linux系统的三维CAD/CAM软件——中望3D 2022 Linux专业版发布。据了解，基于其自主三维几何建模内核，自主研发混合建模、三维渲染引擎、铣削刀轨生成等CAD/CAM核心技术，具备较强的建模和加工编程能力，为企业实现全国产化三维设计加工提供了新的选择。

对此，业内人士认为，与优秀的国产软硬件厂商深度合作，可以构建全国产基础应用软件生态圈，为用户提供安全可靠的、从硬件到软件的一体化全方位国产解决方案，助力企业乃至产业数字化转型。据了解，上述三维CAD/CAM软件现已经支持统信UOS、银河麒麟和海光处理器芯片，未来也将适配更多新的国产软硬件。

还有专家表示，当前，信创企业也面临着缺乏较为成熟、从头部到中部全覆盖集中用户的情况，造成了信创企业收入不稳定、波动大、利润率低的发展瓶颈。在这种情况下，基于强强联合，形成链条化生态，将能力和产品深度捆绑和整合，形成技术和品牌核心竞争力，进一步稳定营收和降低服务成本，可能成为破局之策。 （夏晓伦）

(责编：罗知之、高雷)

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