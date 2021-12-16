人民网北京12月16日电 （记者李栋）近日，水利部发布《农业灌溉用水定额：苹果》、《农业灌溉用水定额：柑橘》，用于指导全国苹果、柑橘等主要作物种植区开展农业用水总量配置、水资源论证、取水许可审批、节水评价和灌溉排水工程规划与设计等工作。这是国家层面继2020年发布小麦、水稻、玉米、棉花等8种农作物、2021年发布马铃薯、花生、油菜、甘蔗等4种农作物后，又出台的2种主要作物用水定额。

至此，水利部自2019年以来已陆续发布105项用水定额，其中农业14项、工业70项、建筑业3项和服务业18项，基本建立了全面系统的用水定额体系。

数据显示，我国苹果种植面积2967.3万亩，占全国农作物总种植面积的1.19%，占全国水果种植面积的16.11%；全国柑橘总种植面积3926万亩，占全国农作物总种植面积的1.58%，占全国水果种植面积的21.3%。制定相关作物灌溉用水定额，对深入推进节约用水，实现农业节水发展，具有重要的支撑作用。

据水利部相关负责人介绍，农业用水占我国用水总量60%以上，农业节水管理是提高我国整体用水水平的关键，此次制定的14项农业定额覆盖88%以上粮食和85%以上油料作物播种面积，包含水稻、小麦、玉米、棉花、油菜、马铃薯、苹果、柑橘等主要粮食和经济作物。随着苹果、柑橘农业灌溉用水定额的发布，覆盖我国粮、棉、油、糖、蔬菜、牧草等主要农作物的灌溉用水定额标准体系已基本构建。

“今后，水利部将通过强化对定额实施情况的评估工作，不断完善定额指标，持续提高用水定额制修订的质量和时效，完善节水标准定额体系，为新阶段水利高质量发展提供基础支撑。”该负责人说。

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