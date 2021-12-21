左宇坤

原标题：“一姐”薇娅、“老三”雪梨偷逃税被查处，还有谁？

13.41亿元、6555.31万元、2767.25万元……这些许多人甚至一辈子无法企及的收入金额，仅仅是国家税务机关对偷逃税款的网红进行的追缴税款与偷逃税罚款的数额。

20日，直播带货“一姐”薇娅因偷逃税被罚再次引发了公众对网红偷逃税的关注。赚得盆满钵满的她们，为何屡屡“税”不好？

图片来源：微博@薇娅viyaaa

主播薇娅偷逃税被追缴、罚款13.41亿元

国家税务总局杭州市税务局网站20日消息，近期，浙江省杭州市税务部门经税收大数据分析发现网络主播黄薇(网名：薇娅)涉嫌偷逃税款，在相关税务机关协作配合下，依法对其开展了全面深入的税务检查。

经查，薇娅在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元。杭州市税务局稽查局对薇娅追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计13.41亿元。

杭州市税务局有关负责人表示，税务部门将持续加强对网络直播行业从业人员的税收监管，并对协助偷逃税款的相关经纪公司及经纪人、网络平台企业、中介机构等进行联动检查，依法严肃查处涉税违法行为，切实提高税法遵从度，营造法治公平的税收环境。

淘宝直播数据显示，今年“双11”预售首日，薇娅直播间销售额为82.5亿元。2021年，薇娅夫妇以90亿元首次登上“新财富500富人榜”。

截图自薇娅淘宝直播间。

主播雪梨、林珊珊偷逃税被重罚

在“2021年天猫618淘宝直播主播排行榜”TOP3中，除了刚刚被罚的薇娅，排名第三的是主播雪梨。今年“双11”预售首日，雪梨以9.3亿的成绩拿下淘系主播带货榜的第三名。

彼时的雪梨并不不满足于当第三名，还在自己粉丝节的脱口秀节目中放出狠话：“以后拿不到第一名，请大家都不要来夸我！”

事业还未更进一步，雪梨先等来的是一纸罚单。

据国家税务总局浙江省税务局11月22日消息，杭州市税务局稽查局对朱宸慧(微博ID：雪梨Cherie)、林珊珊(微博ID：林珊珊_Sunny)两名网络主播涉嫌偷逃税款问题进行了查处。对朱宸慧追缴税款、加收滞纳金并拟处1倍罚款共计6555.31万元，对林珊珊追缴税款、加收滞纳金并拟处1倍罚款共计2767.25万元。

当晚，雪梨、林珊珊双双发布致歉信，称完全接受税务主管部门的最终处理决定，将及时补缴税金及罚款，并暂停直播间直播。

但风波并未终止于这两封道歉信。12月9日，雪梨1500多万粉丝的微博账号被封，林珊珊微博账号同样显示“无法查看”，接着其抖音、小红书账号被封，最后连大本营淘宝店铺也被关停，店铺商品全部下架。

从“双11”到“双12”，一个月前还风光无限的两位主播，在“双12”这个今年最后一个重要的电商节里，已不见了身影。12月15日，国家网信办督导处置违法违规头部账号，“雪梨Cherie”“林珊珊_Sunny”赫然在列。

截图自宸帆公司官网。

网红圈，偷逃税款“重灾区”？

一个个大额数字，引来不少网友感叹“一度怀疑他们跟我们用的不是同一种货币”。但实际上，网红圈已愈发成为偷逃税的重灾区。

据郑州日报10月11日消息，郑州市金水区税务局运用大数据实现信息系统自动提取数据，加大文娱领域从业人员税收征管力度，追征一名网红的662.44万元税款收入国库。

早在2017年3月，北京市朝阳区地税局就曾披露过一起主播偷税漏税事件，某直播平台2016年支付给直播人员收入3.9亿元，因未按规定代扣代缴个人所得税最终补缴了税款6000多万元，被认为是公众视野下第一次注意到直播这种新兴业态的税务问题。

“雪梨林珊珊”事件中，杭州市税务局称，税务部门通过税收大数据分析，还发现其他个别网络主播在文娱领域税收综合治理中自查自纠不到位，存在涉嫌偷逃税行为，正由属地税务机关依法进行稽查。

国家对明星网红的税务监管正愈发趋严。9月18日，国家税务总局发文提出进一步加强文娱领域从业人员日常税收管理，对明星艺人、网络主播成立的个人工作室和企业，要辅导其依法依规建账建制，并采用查账征收方式申报纳税。

税务部门不断出手，也给网络主播们上了一堂严肃的法治课，高速发展的网络直播行业不会成为法外之地，不能成为税收的“灰色地带”和盲区。

(责编：申佳平、陈键)