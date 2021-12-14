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2022年度个税抵扣开始确认 年终奖纳税方式将有新变化

2021年12月14日08:29 | 来源：北京晚报
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原标题：2022年度个税抵扣开始确认 年终奖纳税方式将有新变化

　　2022年度个人所得税专项附加扣除的确认环节近日正式开始。为了在下一年度继续享受专项附加扣除的政策红利，纳税人可通过个人所得税APP与自然人电子税务局网页端对相应信息进行确认。

　　个人所得税专项附加扣除，是指个人所得税法规定的子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除。专项附加扣除的信息需要纳税人每年提交一次。2022年需享受专项附加扣除的纳税人，要在今年12月对信息进行确认或修改。若信息无变动，可以通过“一键带入”功能，将上一年度已填报的扣除信息在本年度继续填报，确认后即可完成填报。六项扣除的具体申报条件可以在个人所得税APP中详细查询。

　　提醒：从明年开始，年终奖的纳税方式将发生变化。根据财政部、税务总局发布的通知，居民个人取得全年一次性奖金，符合相关规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。自2022年1月1日起，居民个人取得全年一次性奖金，应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。

　　根据专家分析，纳税人将全年一次性奖金分摊到各月，有利于适用更低水平的税率。从2022年开始，部分收入相对较高人群将面临税率提升。 （本报记者 陈雪柠）

(责编：赵竹青、陈键)

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