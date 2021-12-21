人民网北京12月21日电 （记者王连香）日前，记者从国务院联防联控机制新闻发布会上获悉，元旦春节将至，交通运输部加强重点时段部署安排，印发了《关于统筹做好2022年元旦春节期间和北京冬奥会冬残奥会等重点时段疫情防控与运输服务保障有关工作的通知》，要求各地综合研判客流特点，细化运输组织方案，强化疫情防控措施落实，全力做好重点时段疫情防控和运输服务保障工作。

交通运输部应急办副主任周旻表示，交通运输部加强道路客运远端防控，对存在14日内有1例及以上感染者的县（区、市）和陆路边境口岸所在县（区、市）旅居史的人员，按有关规定暂不提供进京道路客运服务，督促道路客运和客运站经营者严格查验进京人员48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码；对离开陆路边境口岸城市人员，要求道路客运和客运站经营者严格查验48小时内核酸检测阴性证明；加强重点民生物资运输保障，全力做好煤炭、天然气、疫苗等重点物资运输，确保各地群众安全舒心过节。

针对疫情形势和季节特点，交通运输部及时修订更新有关指南，印发《关于进一步做好冷链物流环节疫情防控工作的通知》，会同相关部门开展了进口冷链食品疫情防控专项督查，深入查找冷链食品运输环节的隐患，并督促及时整改。当前，我国水运口岸疫情防控形势稳定，能源、粮食、集装箱水路运输安全平稳有序，船舶运输和港口装卸保障有力。

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