人民网北京12月20日电 （记者许维娜）日前，中国上市公司协会、中证指数有限公司联合发布《中国上市公司ESG发展白皮书（2021年）》（以下简称《白皮书》），从环境、社会、公司治理（ESG）的角度披露企业发展情况，并对如何推动上市公司ESG建设进行了展望。

《白皮书》指出，近年来，A股上市公司ESG信息披露水平逐年提升，主动进行ESG信息披露的上市公司数量和比例逐年增加。数据显示，截至2021年6月底，A股上市公司中已有1112家披露ESG相关报告，2019年这一数字仅为371家。沪深300成分股中有248家发布了2020年度ESG报告，占比超过82%。

具体来看，大企业和国有企业ESG信息披露程度更高。在市值高于500亿元的公司中，2020年度ESG相关报告披露率达79%，而市值低于50亿元公司的披露率仅为12%；国有上市公司中近半数披露了2020年度ESG相关报告，非国企上市公司披露率则为21%。按行业统计，金融地产（61%）和公共事业行业（48%）领域公司的披露率较高。

《白皮书》认为，上市公司正通过改善ESG水平不断推动企业长期价值的提升。其中，在碳减排方面，2020年度，80%公用事业公司制定了碳减排制度，56%工业企业出台了碳减排措施；在社会责任方面，2018-2020年上市公司仅在扶贫领域投入的资金就超过了2000亿元。

ESG绩效的差异化，给上市公司带来了不同的市场表现。其中，ESG高评分组合相比低评分组合收益更高，波动率更低。同时相对于母指数，ESG指数有更好的收益表现，更低的碳排放量，更高的ESG评分和社会贡献值。截至2021年6月底，中证500ESG基准指数收于1193点，过去一年累计超额收益3.82%。

就进一步推动上市公司ESG发展，《白皮书》给出三点建议：一是结合国情和上市公司现状逐步推进ESG信息披露制度，包括统一标准、量化和丰富披露内容等；二是完善ESG金融生态，建立高标准的中国ESG评价体系，积极发展ESG投资产品，形成资产端到上市公司的良性循环；三是建立ESG国际合作交流机制，加强ESG研究和相关投资理念的宣传。

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