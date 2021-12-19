人民网记者 杜燕飞

能源是国民经济和社会发展的重要基础，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。

近期召开的中央经济工作会议表示，要增强国内资源生产保障能力，加快油气等资源先进开采技术开发应用。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。要确保能源供应，大企业特别是国有企业要带头保供稳价。加强煤电油气运等调节，促进电力充足供应。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，能源安全是能源转型的基本要求与根本底线，在推动能源革命，加快建设能源强国的过程中，要处理好供给侧与需求侧的协同发展关系，确保能源供应的“安全、经济、低碳”三大目标不断地协调、优化发展，助力实现碳达峰、碳中和目标。

中国石油呼图壁储气库员工正在对气量进行微调。受访者供图

煤炭增供油气增产 夯实能源供应保障能力

今年以来，我国电力供应一直处于紧平衡的状态。一方面，随着我国经济复苏，电力需求增长过快；另一方面，受能耗双控政策和电煤价格上涨的影响，煤电企业面临巨大压力。

为扎实做好能源保供工作，国家发改委等部门采取了加速释放煤矿优质产能、推进天然气增储上产、深化燃煤发电上网电价市场化改革等一系列举措，推动相关工作取得阶段性成效。

电厂存煤快速提升。11月份以来，全国统调电厂日均供煤达到810万吨，较去年同期增加超过30%。11月24日电厂存煤达到1.49亿吨，比10月底增加逾4000万吨，可用24天。截至12月15日，国家能源集团航运公司煤炭运输量突破2亿吨，其中海运量1.6亿吨，有效保障了燃煤电厂机组发电用煤安全。“10月份以来，我们日均完成运量100万吨，两港累计卸车5364.6万吨，向沿线电厂输送电煤近200余列近百万吨。”国家能源集团朔黄铁路肃宁分公司副经理刘英伟表示。

天然气持续增储上产。中国石油塔里木油田天然气产量300.7亿立方米，日供气9500万立方米；中国石化日产天然气超1亿立方米，每日向全国供应天然气1.8亿立方米；中国海油“深海一号”大气田日产天然气1000万立方米；国家管网集团陕京天然气管道累计输气量已破5000亿立方米……11月以来，全国天然气日供应量已达10亿立方米以上，增幅达11%,供暖季可形成储气量270亿立方米以上。

用电秩序保持稳定。截至11月6日，除个别省份、局部时段对高耗能、高污染企业采取有序用电措施外，国家电网经营区域有序用电规模接近清零。12月1日，南方电网区域内5省区能源电力供应稳中向好，电厂存煤平均可用天数均在20天以上。

值得注意的是，中央经济工作会议强调，要确保能源供应，大企业特别是国有企业要带头保供稳价。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，会议明确了能源产业链的通畅对于保障能源供应的作用，加强调节、疏通堵点；强调了资源的开采与生产技术重要性，提升源头保供能力；指出要突出大企业与国有企业在稳定预期上的社会责任，保证能源供应的量价稳定。

在华北电力大学能源互联网研究中心主任曾鸣看来，我国能源和电力具有很强的公用事业特征，事关整个国民经济安全，要坚持政府与市场双轮驱动，确保我国能源保供稳价。

白鹤滩水电站全貌。受访者供图

清洁能源装机规模扩大 加快构建绿色低碳能源体系

11月19日，白鹤滩水电站4号机组正式并网发电，这是三峡集团在长江干流上建成投产的第100台水轮发电机组，长江干流成为名副其实的世界最大清洁能源走廊；11月26日，广东湛江徐闻600兆瓦海上风电项目全容量并网，年上网电量约17.56亿千瓦时，相当于130万户家庭全年的基本用电量；截至目前，国家电投光伏发电装机容量超3800万千瓦；今年前三季度，中核集团核电机组发电量累计1291.72亿千瓦时，同比增长20.06%……

今年以来，我国加快构建清洁低碳能源体系，清洁能源装机规模稳步扩大，硕果累累，为能源保供提供了源源不断的绿色动能，更为经济发展提供澎湃动力。

国家能源局日前发布的最新数据显示，截至11月底，水电发电装机容量3.8798亿千瓦,同比增长5.5%；风电装机容量3.0486亿千瓦，同比增长29%；太阳能发电装机容量2.8747亿千瓦，同比增长24.1%;核电装机容量5326万千瓦,同比增长6.8%。其中，水电、风电、太阳能发电装机容量稳居世界第一。

中央经济工作会议明确，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

孙传旺表示，碳排放主要是由化石能源的利用过程中产生的。能源总量目标与碳排放脱钩，推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量，将进一步鼓励可再生能源行业的发展，对低碳转型与能源保供都具有积极的意义。

曾鸣认为，风电、太阳能发电等新能源，应该支持鼓励发展，但新能源的发展和消费总量也要进行适度控制，超前发展风电、太阳能发电也不符合电力系统安全稳定运行的要求。因此，新能源的生产与消费也应进行精细化管理，在统筹能源供应“安全、经济、低碳”三个目标的前提下科学发展风电、太阳能发电。

国家能源集团榆林化工全景。受访者供图

煤炭和新能源优化组合 实现三大目标协调发展

长期以来，我国的能源资源禀赋以煤为主，煤炭在能源结构和国民经济中扮演着重要的压舱石作用。今年以来，煤炭在发挥能源保供兜底作用的同时，正逐步实现从燃料到原料的转变。

11月21日，国家能源集团榆林化工40万吨/年乙二醇项目一次打通全流程，成功产出合格乙二醇产品，开创国内煤制甲醇联产乙二醇向可降解塑料产业链延伸先河，对促进国家煤化工产业向“高端化、多元化、低碳化”转型发展有着重要示范意义和积极影响。

中央经济工作会议指出，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。

国务院发展研究中心宏观经济研究员张立群认为，推动煤炭和新能源优化组合，是在以煤为主的能源结构上，推进绿色低碳发展，有助于我国把减碳目标和能源供给安全更好地统筹起来。

“能源安全是能源转型的基本要求与根本底线，低碳转型必须正视我国长期以煤为主的能源结构，这是完成转型的前提与保障。”孙传旺表示，未来煤炭的使用将朝着与碳排放脱钩的方向转型，多能互补需要清洁高效的煤炭与可再生能源进行优化组合，突出各自优势，取长补短，能够更好的加快新型电力系统与能源互联网的建设，共同保障能源安全。

曾鸣认为，目前有些地方出现去煤电“一刀切”、不计成本去煤减碳等现象，忽略了煤炭对于各行业正常发展的重要作用。碳达峰、碳中和是一项系统性工程，应注重传统电源与波动性风电、太阳能发电的协调互补，优先发展新能源，科学安排煤电等传统电源，强化电源侧的灵活调节作用、优化电源配比，确保供应侧电源送电的可持续性。

“在实现碳达峰、碳中和的过程中，能源安全始终是第一位的，能源供应‘安全、经济、低碳’三大目标要不断地协调、优化发展，保持平衡，才能在保证能源安全的前提下，顺利实现碳达峰、碳中和目标。”曾鸣说。

“2021中国经济新观察”系列报道:

之一：高水平开放促高质量发展 开放型经济跃上新水平

之二：锚定高质量发展 中国经济稳字当头、稳中求进

之三：持续提升金融监管能力 “精准拆弹”防范化解重大风险

之四：敢为人先挺进科研“无人区” 扎实落地强化国家战略科技力量

之五：唱响奋进凯歌 乡村振兴展开新画卷

之六：“十四五”开局之年 绿色低碳绘就高质量发展底色

(责编：刘佳、高雷)