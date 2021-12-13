栗翘楚 实习生梁锦依

开放是当代中国的鲜明标识。

今年以来，我国推动共建“一带一路”高质量发展取得新成效；高质量举办进博会、服贸会、消博会、广交会等大型展会；《区域全面经济伙伴关系协定》将于明年1月1日正式生效，带动全球近1/3的经济体量形成统一的超大规模市场，实现互利共赢共同发展……

11月4日，国家会展中心（上海）南广场，大型花坛鲜花怒放，各国国旗迎风招展。人民网记者 翁奇羽摄

近日，2021年中央经济工作会议在京召开。“十四五”开局之年，我国在扩大高水平对外开放方面有哪些新成色，明年又有哪些新部署？专家学者在接受人民网记者采访时表示，中国持续扩大开放，释放改革红利，已成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。

高水平开放开局良好 我国开放型经济发展呈现新特点

中国信息协会常务理事兼新经济研究院院长朱克力接受人民网记者采访时认为，此次经济工作会议从现状上肯定了“改革开放向纵深推进”，从战略上定调了“全面深化改革开放”，从政策上突出了“改革开放政策要激活发展动力”。

“今年以来，我国高水平开放工作开局良好，取得明显成效，开放型经济发展呈现出速度快、质量高、举措实、平台强、贡献大等新特点。”商务部研究院副院长崔卫杰接受人民网记者采访时表示，开放的速度更快了，今年1-9月我国对外贸易进出口、出口、进口同比分别增长2.7%、22.7%和22.6%，均为10年来最高水平；今年前三季度，服务贸易进口增速实现疫情以来首次转正；预计全年吸收外资将实现两位数增长，这也将是十年来中国吸收外资首次实现两位数增长。

崔卫杰说，开放的质量更高了，今年前三季度，我国高技术、高附加值产品出口强劲；知识密集型服务贸易占比提高了，1-10月份，高技术产业实际使用外资同比增长23.7%，高出平均水平5.9个百分点；开放的举措更实了，国家印发了《关于围绕构建新发展格局做好稳外资工作的通知》，发布了海南自贸港跨境服务负面清单等务实举措，商务部还会同相关部门务实解决海运物流不畅等问题。

崔卫杰表示，今年以来我国开放的平台也更强了，今年1-9月，21家自贸试验区以不到全国千分之四的国土面积实现了全国16.5%的外贸规模，实际利用外资占全国比重达到18.1%；服务业扩大开放综合试点示范形成北京加天津、上海、海南、重庆的“1+4”试点格局；国家级经济技术开发区进出口额、吸收外资额均占全国的约五分之一。

“高水平开放的举措正在发挥成效，今年上半年，我国进口国际市场份额同比提升0.7个百分点至12%，贡献了全球15%的进口增量；今年前三季度，中国进口进一步增长，同比增长32.6%，规模创历史新高。” 崔卫杰说，我国推动RCEP将于明年1月1日正式生效实施，正式申请加入CPTPP和DEPA，为构建开放型世界经济贡献了中国力量。

推动制度型开放新机遇 多措并举稳定外贸

今年7月26日，《海南跨境服务贸易负面清单》正式发布，这是我国跨境服贸领域首张负面清单，体现了更高的开放度、透明度、可预见度。这一制度型开放举措，不仅有助于推动海南自贸港高质量发展，也将进一步激发中国跨境服务贸易潜力，更好地服务于构建新发展格局。

专家表示，作为连接国内与国外的重要枢纽，自贸试验区肩负着“改革试点先行”与“开放压力测试”的双重使命，有利于深化国内外贸易一体化，以更高的开放水平、更大的改革力度和更有效的方式促进国内国际双循环的畅通。

今年9月，国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，从提升贸易便利度、提升投资便利度、提升国际物流便利度、提升金融服务实体经济便利度、探索司法对贸易投资便利的保障功能五个方面提出19项具体措施。

游客在免税商城选购商品。人民网记者 栗翘楚摄

推动制度型开放，也成为此次中央经济工作会议对于明年我国扩大高水平对外开放的重要内容。

崔卫杰认为，推动制度型开放，是我国推动优势转化、构建国际合作竞争新优势的客观需要，符合当前以服务业和服务贸易开放为主的新特点，也符合当前国际经贸规则发展新趋势。特别是我国正式申请加入CPTPP、DEPA等高水平自由贸易协定，更需要我国加快推进规则、规制、管理和标准等制度型开放，营造良好的营商环境，提升全球要素资源配置水平，增强稳产业链供应链能力，助力加快形成新发展格局。

“今年以来，我国引资规模保持增长，引资结构持续优化，成效好于预期，高新技术和服务业领域外资快速增长，但制造业领域外资增速下降。”崔卫杰表示，中央经济工作会议强调“落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国公司投资，推动重大外资项目加快落地”，这既是我国长期以来重视外资工作的自然延续，也有助于我国进一步推动跨国公司投资中国，特别是有助于推动制造业领域利用外资。与此同时，还强调多措并举稳定外贸，保障产业链、供应链稳定，共建“一带一路”高质量发展。

四大经贸盛会轮番登台 跨境电商直通世界市场

11月1日，在杭州跨境电子商务综合试验区，海关关员正在对一批出口跨境电商包裹进行过机查验。完成查验后，这批货物将被运到萧山机场，搭乘跨境电商货运航班直飞海外市场。自10月18日开启促销预售以来，杭州跨境电商综试区拱墅园区通过跨境电商货运航班出口商品超过20万单，已超过上个月整月的出口量。

杭州海关关员监管跨境电商货物装。方骏清摄

“这些包裹会运到货运中转枢纽，然后第一时间分送到周边国家。”浙江某公司业务部经理朱先生表示，“跨境电商货运航班价格相对优惠，而且都是直达航班，不仅缩短物流时间，还能降低货物丢失和破损的风险。”据了解，像这样的跨境电商货运航线，杭州跨境电商综试区目前常态化运行的有23条，已辐射共建“一带一路”近30个国家。

随着跨境电商出口蓬勃发展，一大批物美价优的“中国制造”商品通过跨境电商平台卖向全球。据商务部统计，今年以来，我国新业态实现新增长，海外仓数量已超2000个，今年1―10月，跨境电商进出口增长19.5%。

“当前，跨境电商新业态已渐成我国外贸的‘新常态’，在全球疫情大流行的背景下，跨境电商从多方面全方位赋能‘双循环’新发展格局，积极发挥联通国内外需求、带动数字化转型的双重作用。”朱克力表示，这有效联通了国内外需求，持续激发了市场主体开放活力。整体带动了数字化转型，加快产业链开放和高端要素集聚，以跨境新业态新模式推动我国产业链与价值链向中高端迈进。

除了线上平台，线下“窗口”也日益发挥着重要作用。

今年4月，第129届广交会“云”上举办；5月，首届消博会火热进行；9月，2021服贸会在北京举行；11月，“四叶草”绽放，第四届进博会如期举行……

从“汇全球”“买全球”到足不出户“逛全球”“卖全球”，四大经贸盛会轮番登台，释放扩大开放的鲜明信号、搭建互利共赢的合作平台，勾勒出新发展格局下中国经济的活力与魅力、信心和底气。

朱克力表示，四大经贸盛会发挥着重要的对外开放窗口功能，对助力我国持续扩大开放起着重要作用：成为中国迈入国际市场和服务国际贸易的桥梁；成为促进内外联通和构建国内国际双循环的枢纽；成为境内外企业和市场要素高效沟通及交流对接的平台。

“随着我国高水平对外开放的推进，四大经贸盛会作用也在逐步得到提升和深化。”朱克力说。

(责编：罗知之、高雷)