人民网北京12月13日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织开展了安全防范产品质量国家监督抽查。本次抽查了228家企业生产的238批次产品，涉及安全带、安全网、锁具、人民币鉴别仪等4种安全防范产品，抽查结果显示，共有12批次产品不合格。本次跟踪抽查到上次不合格企业8家，有1家企业本次抽查仍不合格，7家企业合格。

图片来源：市场监管总局官网

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安全带是高处作业人员预防坠落伤亡的防护用具，由带、绳和金属配件组成，广泛应用于制造、建筑、造船、石油化工、电力等行业，是一种重要的特种劳动防护用品。本次抽查了10个省（市）92家企业生产的92批次安全带产品，发现5批次产品不合格，不合格发现率为5.4%。重点对金属零部件盐雾试验、整体静态负荷、整体动态负荷、整体滑落等项目进行了检验。抽查发现2批次金属零部件盐雾试验项目不合格，3批次零部件静态负荷项目不合格。经技术机构分析，金属零部件盐雾试验不合格原因是企业对安全带零部件质量进厂把关不严，采购的金属零部件表面涂层抗盐雾腐蚀性能较差；零部件静态负荷不合格原因是扎紧扣、调节扣等金属零部件强度较差，未达到测试负荷要求。从近3次国家监督抽查情况看，该产品质量稳步提升，不合格发现率分别为11.5%、9.3%、5.4%。

安全网是指用来防止人和物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具，主要用于各种建筑工地，特别是高层建筑、造船、桥梁建造等高空作业场所。本次抽查了12个省（区、市）56家企业生产的56批次安全网产品，发现3批次产品不合格，不合格发现率为5.4%。重点抽查了安全平网、安全立网、密目式安全立网等3类产品，对耐冲击性能、阻燃性能、开眼环扣强力、耐贯穿性能等项目进行了检验。抽查发现3批次不合格产品均存在多个项目不合格的问题。经技术机构分析，不合格原因主要有三点，一是企业对原材料选用不当，可能使用了再生塑料作为原料；二是生产管控不严，对产品拉丝过程温度与时间控制不合理；三是成品出厂检验力度不够，未能及时发现质量问题。从近3次国家监督抽查情况看，该产品不合格发现率逐年递减，分别为12.7%、12.0%、5.4%。

锁具是人民群众日常生活中最常见的安全防护产品，一般用于入户门、内房门、柜门等锁闭防护或者自行车、摩托车等交通工具的防盗保护。本次抽查了6个省（市）60家企业生产的70批次产品，其中3批次产品不合格，不合格发现率为4.3%。本次抽查了弹子插芯门锁、球形门锁、自行车锁、外装门锁、机械防盗锁等5类锁具，重点对方舌轴向静载荷、方舌侧向静载荷、锁舌伸出长度、条形自行车锁承受静拉力等项目进行了检验。抽查发现1批次弹子插芯门锁的方舌轴向静载荷项目不合格，2批次条形自行车锁承受静拉力项目不合格。经技术机构分析，弹子插芯门锁不合格原因是方舌传动件使用材料的强度不够，受力易变形，造成方舌回缩，锁具容易被开启；自行车锁不合格原因是装配工艺不过关且连接件强度不够，锁头容易被拉脱。从近3年国家监督抽查情况看，该产品质量状况逐年向好，不合格发现率分别为13.3%、11.7%、4.3%。

人民币鉴别仪是鉴别、处理人民币最常用的机具，对保障人民群众财产安全、保障金融安全具有重要作用。本次抽查了6个省（市）20家企业生产的20批次产品，其中1批次产品不合格，不合格发现率为5.0%。重点对人民币鉴别仪的鉴别性能、安全性能要求、电磁兼容要求等进行了检验，发现1批次产品漏辨率、辐射骚扰场强项目不合格。经技术机构分析，漏辨率项目不合格主要是由于产品机械结构设计不合理所致，该指标不合格会降低产品对伪钞的鉴别能力；辐射骚扰场强不合格主要是由于企业对产品的电磁兼容性缺乏科学设计，导致辐射骚扰场强超出标准要求，该指标不合格可能导致产品在使用过程中影响周边其他电子产品的正常工作。从近3年国家监督抽查情况看，该产品质量状况较为稳定，不合格发现率分别为6.7%、9.1%、5.0%。

市场监管总局表示，要强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定，做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品，依法采取查封、扣押等措施，严禁企业出厂销售。对不合格企业，明确整改要求，督促落实整改措施，及时组织复查。对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统并报送总局，总局将强化跟踪督办，视情通报各地结果处理情况。

市场监管总局强调，要督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门，采取有力措施，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，引导企业严格按照标准组织生产，维护产品质量安全。

(责编：李楠桦、高雷)