人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委同意深圳市组织开展基础设施高质量发展试点

2021年12月13日13:28 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月13日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委同意深圳市组织开展基础设施高质量发展试点。

国家发展改革委要求，深圳市要抢抓建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区、实施综合改革试点的重大机遇，按照基础设施高质量发展方向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施，推动跨界引领发展、跨区域一体发展、跨领域协调发展、跨前沿技术融合发展，全面提高基础设施供给能力、质量和效率，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，尽快形成可复制可推广经验，发挥先行示范作用。

同时，要切实加强对基础设施高质量发展试点的组织领导，科学制定年度计划和目标，压实相关部门单位责任，适时开展实施情况评估，及时总结经验做法，推动各项任务落到实处。

国家发展改革委将会同各有关部门单位加强试点工作的协调指导，在重大项目建设、重大政策制定和体制机制创新等方面给予积极支持，为试点工作创造良好条件。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：“十四五”冷链物流发展规划有三方面特点
　　人民网北京12月13日电 （记者许维娜）12月12日，国务院办公厅印发了《“十四五”冷链物流发展规划》（简称《规划》）。13日上午，国家发改委召开新闻发布会，介绍“十四五”冷链物流发展规划有关情况有关情况。…
发改委：冷链物流必须把绿色发展理念贯穿到全链条、各领域
　　人民网北京12月13日电 （记者许维娜）实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革。自“双碳”目标提出以来，其“时间表”与“路线图”就一直备受关注。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部