人民网北京12月13日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委同意深圳市组织开展基础设施高质量发展试点。

国家发展改革委要求，深圳市要抢抓建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区、实施综合改革试点的重大机遇，按照基础设施高质量发展方向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施，推动跨界引领发展、跨区域一体发展、跨领域协调发展、跨前沿技术融合发展，全面提高基础设施供给能力、质量和效率，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，尽快形成可复制可推广经验，发挥先行示范作用。

同时，要切实加强对基础设施高质量发展试点的组织领导，科学制定年度计划和目标，压实相关部门单位责任，适时开展实施情况评估，及时总结经验做法，推动各项任务落到实处。

国家发展改革委将会同各有关部门单位加强试点工作的协调指导，在重大项目建设、重大政策制定和体制机制创新等方面给予积极支持，为试点工作创造良好条件。

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