人民网北京12月13日电 （记者许维娜）实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革。自“双碳”目标提出以来，其“时间表”与“路线图”就一直备受关注。

12月12日，国务院办公厅印发了《“十四五”冷链物流发展规划》(简称《规划》)。13日上午，国家发改委召开新闻发布会，介绍“十四五”冷链物流发展规划有关情况有关情况。

“冷链物流必须把绿色发展理念贯穿到全链条、各领域，为推动实现碳达峰、碳中和作出应有贡献。”在回应提高冷链物流领域能源利用效率等有关问题时，国家发展改革委经济贸易司副司长张江波作出如此表示。

张江波进一步表示，《规划》始终坚持“绿色发展”这一理念和原则，围绕“四个更加”，从发展目标、重点任务到措施保障，作出系统部署。

一是更加注重技术装备研发攻关。聚焦关键和共性技术问题，部署国家级技术攻关，加强高效节能与可再生能源利用、环保制冷剂及安全应用等基础性研究。同时，研发应用符合冷链物流特点的蓄冷周转箱、保温包装、保温罩等等。

二是更加注重设施设备效能提升。加快淘汰高排放冷藏车，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型。鼓励企业对在用冷库及低温加工装备设施开展节能改造。逐步淘汰老旧高能耗冷库和制冷设施设备，新建冷库等设施要严格执行国家节能标准要求。鼓励使用绿色低碳高效制冷剂和保温耗材。

三是更加注重运输组织模式优化。强化冷链运输一体化运作，大力发展铁路冷链班列等干线运输模式，进一步提高铁路、水运在中长距离冷链物流干线运输中的比重。统筹公路、铁路、水运、航空等多种运输方式和邮政快递，积极发展冷链多式联运。支持发展冷链甩挂运输，有机融入公路甩挂运输体系。

四是更加注重发展制度环境保障。研究制定冷库、冷藏车等能效标准，完善绿色冷链物流技术装备认证及标识体系。研究制定绿色冷链技术及节能设施设备推广目录，鼓励使用绿色、安全、节能、环保冷藏车及配套装备设施。

张江波还指出，为推动上述工作落地实施，《规划》也提出冷链干线运输规模提升工程、冷链物流设施绿色改造工程、新能源城市配送冷藏车更新工程、冷链物流设备更新工程等重点工程，进一步细化实化相关工作任务，明确责任分工，助力冷链物流实现绿色低碳发展。

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