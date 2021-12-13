人民网北京12月13日电 （记者许维娜）12月12日，国务院办公厅印发了《“十四五”冷链物流发展规划》（简称《规划》）。13日上午，国家发改委召开新闻发布会，介绍“十四五”冷链物流发展规划有关情况有关情况。

国家发展改革委经济贸易司副司长张江波在会上表示，冷链物流是减少农产品产后损失和食品流通浪费的重要手段；是支撑农业规模化产业化发展，促进农业转型和农民增收，助力乡村振兴的重要基础；是健全“从农田到餐桌、从枝头到舌尖”的生鲜农产品质量安全体系，提高疫苗等医药产品全过程品质管控能力的重要保障，在双循环中的地位和作用不容低估、十分重要。

张江波表示，对“十四五”时期冷链物流发展作出全面部署，是推动当前和今后一个时期冷链物流高质量发展的顶层设计和系统指引。《规划》共11章、43条，分为五个部分：

第一部分重点阐述现状形势，提出指导思想、基本原则和发展目标，提出到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。

第二部分从5方面对构建现代冷链物流体系总体布局作出系统安排，概括起来就是“1个网络、4个体系”，包括构建冷链物流骨干通道网络和冷链物流运行体系、服务体系、监管体系、支撑体系4个体系建设。

第三部分从产地、运输、销地3方面对补齐冷链物流短板，提高全链条冷链物流综合服务能力进行部署。

第四部分针对冷链物流重点品类、创新发展、基础支撑、行业监管4个方面存在的突出问题，提出一系列重点工作任务。

第五部分提出5方面保障措施，包括加强组织协调、强化政策支持、优化营商环境、发挥协会作用、营造舆论环境。

张江波表示，《规划》有以下3方面特点：

一是突出“两个导向”。第一是突出目标导向，围绕建设符合我国基本国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，提出建设串接主产区、主销区的“四横四纵”冷链物流骨干通道，构建“321”冷链物流运行体系，加快推动冷链物流高质量发展，充分发挥冷链物流在减少农产品产后损失和食品流通浪费、扩大高品质市场供给等方面的重要作用，为构建新发展格局提供有力支撑。二是突出问题导向，聚焦制约冷链物流高质量发展突出瓶颈和痛点难点卡点问题，按照“减损、提质、增效、降本”政策导向，提出补齐基础设施短板、畅通通道运行网络、提升技术装备水平、健全监管保障机制等一系列针对性举措。

二是注重“两个结合”。第一是注重总分结合，从设施、通道、服务、监管、保障等方面对构建现代冷链物流体系进行总体部署，并分章节逐一细化明确具体工作任务，强化统筹谋划、系统推进。第二是注重条块结合，纵向围绕产、运、销冷链物流3个主要环节，横向围绕优化全品类服务、推进全流程创新、强化全方位支撑、加强全链条监管4个主要方面，加强因地制宜、分类指导。

三是强调“两个强化”。第一是强化创新驱动。全面体现“创新是引领发展的第一动力”，推动新型技术装备和组织模式在冷链物流主要环节推广应用，从数字化、智慧化、绿色化发展，打造新双向通道，构建产业发展新生态等方面，对提高冷链物流创新发展水平提出明确要求。第二是强化可操作性。为推动落实《规划》提出的总体布局和重点任务，《规划》有针对性地列出12个专栏，系统提出21项工程，着力解决相关具体问题。比如，为支撑打造“321”冷链物流运行体系，《规划》提出“三级冷链物流节点建设工程”，对国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心建设和两端冷链物流设施补短板作出安排。又比如，为加强冷链物流监管，《规划》提出“全国冷链食品追溯监管体系建设工程”，依托现有全国进口冷链食品追溯管理平台，逐步将内贸冷链食品流通纳入追溯管理范围，推动国家、省级平台以及各类市场化平台间数据交换和信息共享，到2025年建成全国冷链食品追溯管理平台，实现多层次、多系统、跨区域冷链物流追溯闭环。

张江波指出，《规划》是我国冷链物流领域第一份五年规划，并以国务院文件印发，首次从构建新发展格局的战略层面，对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署，提出一系列务实、可操作、可落地的具体举措，具有重要“里程碑”意义。

张江波还表示，《规划》的出台实施将进一步优化政策环境，加快冷链物流高质量发展步伐，有效减少农产品产后损失和食品流通浪费，保障食品和医药产品安全，改善城乡居民生活质量，更好满足人民日益增长的美好生活需要，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

(责编：刘佳、高雷)