人民网北京12月19日电 （记者杜燕飞）12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。在以“前沿驱动未来新发展”主题论坛上，京东消费及产业发展研究院院长刘晖，中国技术创业协会副秘书长、原科技部火炬中心处长隋志强，科大讯飞智影总经理杨学理围绕“数字经济激活消费新市场”进行探讨。

“数字经济激活消费新市场”圆桌对话。人民网 崔辰光摄

刘晖表示，为应对数字技术高速发展，企业要保持开放的心态，积极拥抱数字技术带来的变革和新模式。同时，在数字化转型过程中，企业要找到适合自己的、持续成长的路径，不要被一些短视行为蒙蔽，这样才能少走弯路，更快看到效果。

隋志强认为，“十四五”期间,要重点发展线上消费与线下消费协同发展这一消费新模式，同时，也要构建消费产业链与消费生态。

杨学理表示，对于做产品的企业而言，线上消费有很多优势，很重要的是可以节省消费者的时间，提升他们的工作、生活效率。对于企业来讲，在促进线上消费与线下消费协同发展的同时，也要重视线下消费，开设体验店和体验中心，与用户进行交流。

随着数字经济向前发展，大数据对整个消费行业的基础设施，对零售业的驱动，都在发生深刻变化。

对此，刘晖表示，第一，数字技术给消费市场带来了一个非常透明、公平、高质量发展的市场环境，是一个可以走向更开放、高质的市场。在这个市场里，每个消费者都能看到全网商品的价格、品质描绘，甚至真实的消费者评价。

第二，数字技术把中间环节压得更薄，让供给侧和需求侧深度连接起来，让中国的产业真正向高质量方向发展。“具体而言，在供给侧，可以通过像京东这样的渠道了解到消费者需求，然后对其进行更加深度的分析、判断，提供给上游的合作伙伴，让他们明确知道消费者的诉求在哪里，甚至明确到某一个地区、某一个精确的人群。”刘晖表示。

第三，随着数字技术的全面应用，消费者市场走向了消费者主导的时代。年轻一代对于消费的个性化表达，对自己购买的商品进行朋友圈分享，会影响中国消费市场甚至上游制造业的走向，从而带动整个产业走向可持续高质量发展。

谈及数字经济如何激活消费市场，隋志强认为，第一，数字经济对消费领域技术方面的要求越来越高，包括大数据和大数据的应用等，要了解消费者的需求，然后将这些数据反馈给厂家，驱动消费领域不同的消费。第二，不同层次的年轻人消费是商家把握住消费者趋势和走向一个重要的风向标，要创造出直播、社区平台、群接龙等新的消费模式，满足年轻消费者需求。第三，要打造更多的激发消费者消费需求的场景，促进消费。

那么，数字经济驱动下，消费的新市场面临哪些机遇和挑战？刘晖认为，数字技术和实体经济深度融合之后，有更多的成长可能性，因为数字技术是新的基础设施，对于市场来说提供了一个巨大的契机,只要有创意，借助数字技术就可以形成一个完整的链条。挑战在于，数字技术短时间内可能有一两个契机会带来巨大的收益，但是未来不明确，如果只是用短视的行为，对于很多企业或者产品来说是有风险的。

“在数字经济深度融合的大前提下，要倡导长跑，倡导持之以恒的创新，倡导在技术领域的工匠精神，让这个市场大环境能够有一个持续、健康的增长态势。”刘晖表示。

在隋志强看来，数字经济是近两年提出来的。发展数字经济的前提要有很好的技术平台，这些平台要了解消费者，了解整个生产厂家对整个市场的需求。目前，国内市场需求比较大，如果能够利用现有的平台，对于企业和平台来说都是非常有利的。

“从整个数字消费的发展来看，机遇和挑战都是互为映证的。从机遇来讲，现在我们迎来了第五次科技革命，就是5G LT+人工智能，如何利用技术赋能产品，这就提供了一个弯道超车的机遇。目前，国内很多国产品牌蓬勃发展，结合新的人工智能技术，可以创造出新产品，有可能超越以前头部的企业。”杨学理表示，同时，也面临着成本上挑战、把握新趋势与新领域方面的挑战。

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