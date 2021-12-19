人民网北京12月19日电 （记者杜燕飞）针对被银保监会消费者权益保护局通报一事，华夏银行16日回应称，该行对通报指出的相关问题高度重视，在检查过程中即立查立改，针对发现问题逐项列明整改清单和具体整改措施，明确整改责任部门和时间进度，从快从实推进整改。目前已完成全部问题整改工作，并逐项有序落实责任追究。

来源：华夏银行官方网站

据银保监会网站消息，银保监会消费者权益保护局日前发布《关于华夏银行侵害消费者权益情况的通报》（以下简称《通报》），通报了对华夏银行消保现场检查发现的侵害消费者权益相关问题。

《通报》指出，该行存在7类违法违规问题：一是互联网贷款利率宣传不规范，侵害消费者知情权。二是适当性管理不规范，向个人客户销售高于其风险承受能力的产品，侵害消费者财产安全权。三是向个人贷款客户搭售人身意外险，侵害消费者自主选择权。四是格式合同强制客户接受交叉销售，侵害消费者公平交易权。五是违规查询、存储、传输和使用个人客户信息，侵害消费者信息安全权。六是违规向个人客户收取费用。七是违规向贷款客户转嫁成本。

“此次银保监会通报指出的相关问题，反映出我行在为金融消费者提供更加优质金融服务过程中，仍存在不足和薄弱环节，反映出我行在开展消费者权益保护工作中的精准度、精细化不足。”华夏银行回应称：“对此，我行进一步统一思想、提高认识，坚持自上而下、自我加压，全面梳理同类业务、类似问题，扎实做好整改提升各项工作。”

华夏银行同时表示，将以此次监管通报作为重要契机和遵循，严格落实监管规定，更加注重消费者权益保护工作深度融入公司治理，深入推进合规稳健经营，深化完善体制机制建设，深耕培育企业文化，以优质的金融服务为维护金融消费者合法权益提供更加充分保障。

(责编：刘佳、高雷)