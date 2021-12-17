人民网记者 李栋

农为邦本，本固邦宁。“三农”向好，全局主动。

今年前三季度，农业农村经济运行总体良好，乡村富民产业发展势头正劲。各地以农业农村资源为依托，做强农产品加工业，做精乡村休闲旅游业，做大农产品电商，促进一二三产业融合发展。1-9月，规模以上农副食品加工业同比增长8.6%；农村居民人均可支配收入达到13726元；乡村消费品零售额达到42169亿元……

近日，2021年中央经济工作会议在京召开。会议明确，全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量。多位专家学者在接受人民网记者采访时表示，2021年乡村振兴全面提速，从农村产业发展壮大到农村人居环境的改善，农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的新图景不断铺展开来。

直播带货 开辟特色产品“绿色通道”

乡村振兴，产业振兴是关键。“龙头”昂，产业兴。眼下，黄灿灿的“九月红”脐橙挂满枝头，2021年秭归脐橙产季正式拉开帷幕。“这几年好多在外打工的乡亲都跑回来种橙子、卖橙子，在家门口挣得比外面多咧。” 湖北省宜昌市秭归县橙子种植户王强笑开了颜。

尽管秭归脐橙品质上乘，但由于品种单一、扎堆上市，销售艰难。“2004年前后，很多果农几乎对脐橙失去了信心，纷纷外出务工，很多果园荒废了。” 湖北省秭归县柑橘协会秘书长向长海回忆道。

为把资源优势变为发展优势，近年来，秭归县立足“晚”字，调整脐橙种植结构，推动错峰销售。“把脐橙从农产品打造成工业化商品，除了要解决好产业链前端的种植问题，还要解决好后端加工销售问题，最关键是做好标准化分级文章，让消费者放心消费。”秭归县农业农村局局长兰华锋说。

今年以来，我国农村电商呈现加快发展新态势。商务部发布的数据显示，前三季度全国农村网络零售额14293.1亿元，同比增长16.3%；全国农产品网络零售额3043.9亿元，同比增长1.5%。

走在种植户付玉军的果园，沉甸甸的果实散发着清香，生态种植、田头加工、基地直播三种独特的农业场景在这里相映成趣。“脐橙种得好，还要卖得好，把整个产业‘蛋糕’做大了，才能真正通过产业带动老百姓增收。”秭归七公主果园生态农业公司总经理付玉军说。

更吸睛的要数车间内此起彼伏的“吆喝声”，在这里，手机成了新农具，主播们面对镜头试吃、测评、讲解，用小屏幕连接起大市场，忙着向海内外推销来自三峡库区的“甜蜜味道”。

秭归脐橙的现状只是做大农产品产业“蛋糕”的一个缩影。农村电商的快速发展，带旺了农产品消费。数据显示，今年10月份，我国乡村市场销售同比增长5.6%，增速比上月加快0.2个百分点。

“今年以来，新培训电商人才4053人次，一大批秭归农村青年摇身变成以直播带货为职业的新农人，把更多当地农产品推向全国。” 秭归县商务局电商办主任刘浩天表示。

清华大学中国农村研究院副院长张红宇表示，产业兴则百业兴，做好乡村振兴这篇大文章，首要任务是推动乡村产业振兴。

在供给侧结构性改革方面，张红宇认为，要延长农业产业链、提升价值链、保障供给链、完善利益链，实现农民更多就业，实现更大幅度的收入增长，通过提高规模效益和集约化程度，让农业项目不断提升品质。

“乡村振兴是篇大文章，只有重视产业振兴才能使中国的农业更强、使中国的农民更富、使中国的农村更美好。”张红宇说。

厚植生态 绘就乡村振兴“绿色画卷”

“阿妹戚托嘞，阿妹戚托嘞……”夜幕降临，在贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县阿妹戚托小镇，广场上一群盛装的“姑娘”，围着篝火“踏地为节、以足传情”。

曾经的晴隆县三宝彝族乡，是典型的“一方水土养不活一方人”的深山区，山地多、平地少，缺水严重，彝、苗等少数民族比例大，是“少、边、穷”地区，2016年被列为贵州省20个极贫乡之一。

阿妹戚托小镇。图片来源：晴隆县人民政府官网

2017年6月，三宝彝族乡全乡1317户6263人全部搬出大山、迁至县城近郊的阿妹戚托小镇，该乡也是全国唯一整乡搬迁的建制乡。

如今，风景如画的阿妹戚托小镇，已是具有苗村和彝寨风情的旅游特色镇。“搬得出”的问题基本解决后，后续扶持最关键的是就业。46岁的王幺妹曾是三宝乡三宝村的建档立卡贫困户，2018年和村民们一起搬到阿妹戚托小镇，全家5口人分得一套100平方米的二层新房。如今，她白天在小镇打扫卫生，每月有1800元收入，晚上7点到9点去广场跳舞，每月又有1000元收入。“生活在景区，工作在景区，心情哪有不好之理？”说到现状，王幺妹咧嘴笑。

前不久，国家乡村振兴局局长刘焕鑫在介绍农村人居环境整治提升五年行动有关情况时表示，截至2020年底，《农村人居环境整治三年行动方案》目标任务全面完成，农村人居环境得到明显改善，农村长期存在的脏乱差局面得到扭转，村庄环境基本实现干净整洁有序，农民群众环境卫生观念发生可喜变化、生活质量普遍提高，为全面建成小康社会提供了有力支撑。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》明确，到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。

在张红宇看来，中国城镇化道路有自己鲜明的特色，大部分农民工就地就近在县城镇安居就业，并保留在农村的相应权利。同时，通过深化农村土地制度、户籍制度改革以及实施城乡均等的公共服务，最终由城乡二元体制过渡到城乡融合的一元化格局是必然趋势。“这本身也是现阶段中国特色城镇化表现的重要特征。” 张红宇说。

2021年阿妹戚托小镇被评为国家4A级旅游景区。正如“阿妹戚托”的寓意——“告诫族人要勤俭持家、敬老爱幼，家道才能兴旺”，如今从大山里搬迁出来的群众，正在用他们的双手双脚创造新生活。

金融发力 激活乡村振兴“绿色引擎”

春发其华，秋收其实。家庭农场是乡村振兴的重要力量。近年来,家庭农场在各项政策的推动下如雨后春笋般发展起来。在山东省淄博市沂源县的云峰农场，苹果种植户董京锋一边打量自家采摘待售的果子，一边盘算着自己的收入，“今年苹果产量能达到8万斤，收入差不多能摸到20万元门槛。”

王海军站在自家大棚里展示刚刚采摘的火龙果。人民网记者 李栋摄

“大雪”过后，万物潜藏。而在沂源县火龙果种植户王海军的大棚里，52亩的火龙果红彤彤煞是诱人，也让王海军成为了一方的致富能手。

很长一段时间，像董京锋、王海军这样的果农囿于生产资金贷款不足，规模难以扩大。自从得到金融低息贷款支持，助农资金犹如一汪清泉灌溉着当地种植业，当地果农开始购置农资,陆续扩大生产规模。

“今年，种植的52亩火龙果产值能达到300万元，新大棚扩建后产值估计可达1000万元哩。”王海军畅想着今后的打算。富民乡村产业持续向好，返乡留乡农民工基本实现就地就近就业。

张红宇表示，随着中国经济实力的持续增强，国家已构建了包括基础设施建设、科技投入、财政、金融信贷在内的完善的农业支持保护体系，对促进农业产业安全，推动可持续发展起到了坚定的支撑作用。

田野“沃土”是金融服务的“热土”。“不同区域、不同资源禀赋、不同产业有不同的优势，但共同点是需要服务的产业多、业态多。在新形势下需要研究怎样提供多元化金融信贷产品，有利于从业者选择，更高效的服务乡村振兴。”张红宇说。

农村稳天下安，农业兴基础牢，农民富国家强。百尺竿头，砥砺前行，乡村振兴更多精彩故事正在中国这片实干的热土上演。

(责编：罗知之、高雷)