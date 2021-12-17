人民网记者 车柯蒙

实体经济是一国之根本，制造业是实体经济的基础，中小微企业是市场主体的重要组成部分。

今年以来，受疫情多点散发、大宗商品价格上涨、用工等综合成本上升等诸多因素影响，处于中下游的制造业中小微企业经营压力加大。

10月底，国家针对企业最关心、最直接、最现实的资金流动难题，出台阶段性缓税措施，缓解企业资金困难和经营压力，促进工业经济平稳运行。缓缴措施实施以来，纳税人普遍反映，税费压力切实减轻，资金压力切实缓解，发展后劲切实增强。

记者了解到，税务总局、财政部发布的《关于制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费有关事项的公告》明确，对制造业小微企业（含个体工商户）的税款全部缓税；对制造业中型企业的税款按50%缓税，特殊困难企业可申请全部缓税。记者从国家税务总局了解到，截至2021年12月8日，全国累计办理制造业中小微企业延缓缴纳税费783.3亿元。

这项预计可为制造业中小微企业缓税2000亿元左右的缓税措施，正是国家发挥税收职能作用，用税收杠杆对宏观经济进行精调微调的有力体现。

此次阶段性缓税政策，显现出今年结构性减税降费措施呈现覆盖面广、涉及税种多、针对性强的特点。

记者梳理发现，与去年国家税务总局出台的“关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税”政策相比，新举措覆盖范围有了明显扩大，不仅覆盖小微企业，也覆盖中型企业，缓缴涉及税费涵盖了企业所得税、个人所得税（代扣代缴除外）、国内增值税、国内消费税及附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加，企业九成以上税负来自这些税种。同时，聚焦实体经济和中小微企业，抓住了经济增长的核心，精准滴灌制造业中小微企业，针对性更强，有利于培育壮大先进制造业企业。

值得注意的是，除了阶段性缓税措施，税务部门还对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额，对其他制造业企业退还60%增量留抵税额。数据显示，今年前三季度，税务部门共计为2.24万户制造业企业办理留抵退税917亿元，其中对1.16万户先进制造业企业办理留抵退税420亿元，进一步支持了制造业发展。

制造业是科技创新的主战场，创新是制造业发展的“牛鼻子”。随着缓缴税费政策逐步落实，不少市场主体切实享受到了“真金白银”的政策红利，提振了发展信心。

“缓税政策就是一场及时雨，解了我们资金上的燃眉之急。”河南卓立膜材料股份有限公司财务负责人陈顺仪说。据了解，该企业是一家国家级高新技术企业，主要从事热烫印材料、热转印材料的研发、生产与销售。临近年底，受“后疫情时代”影响，再叠加原材料、物流等相关环节成本上涨因素，企业“年关难过”。

在焦作市税务局一对一精准辅导下，该企业顺利享受到了延缓缴纳税费政策，缓缴各项税费388万元，为企业的资金周转、扩产提效发挥了积极作用。陈顺仪说：“资金就意味着发展潜能，缓税政策给了我们更大的腾挪空间。”

深圳兆兴博拓科技股份有限公司财务总监姜锐说：“目前，我们公司的医疗核心板研发和医用温度传感器研发已经取得了阶段性突破，正是需要进一步加大研发投入的关键节点。制造业中小微企业缓税政策来得正当其时，可以把缓缴省下来的资金用到技术攻关上，我们对打赢下一个技术攻坚战很有信心。”

山西众立法兰有限公司是专业生产锻造法兰和压力容器锻件的制造业民营企业。据公司财务负责人介绍，11月，公司将缓下来的税款用于发放员工工资178万元，支付工程进度款300万元，购买用于研发新品的铝材料35万元，支付原材料欠款220万元。

专家指出，今年的减税降费突出结构性减税，体现出国家注重减税质量上的提质升级。缓税政策精准滴灌制造业中小微企业，对帮助企业减轻负担，摆脱当前困境，转型升级，提高竞争力具有积极作用，并且与国家发展战略及重点产业发展密切相关，适应“十四五”时期新的发展要求。

(责编：罗知之、高雷)