人民网记者 余璐

浙江安吉余村村口，“绿水青山就是金山银山”10个红色大字熠熠生辉。人民网记者 余璐摄

“十四五”开局之年，绿色正在成为高质量发展的鲜明底色。

这一年，我国生态文明建设以碳达峰碳中和为抓手，开始了一场经济社会发展全面绿色转型的变革。截至目前，全国完成造林5400万亩，国家地表水考核断面水质优良比例升至82.6%，可再生能源发电累计装机容量突破10亿千瓦大关……各地区各部门协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，生态文明和美丽中国建设步履铿锵。

12月8日至10日，中央经济工作会议在北京举行。会议指出，要正确认识和把握碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。会议的召开再次为绿色低碳发展指明方向。

绿色转型提速有力 有序降碳推动高质量发展

全国碳排放权交易市场成交量破1亿吨大关！近日，全国碳排放权交易市场传来好消息，7月16日鸣锣交易以来，我国碳市场总体运行平稳有序，截至12月15日，累计成交量1.07亿吨，成交额44.26亿元。

这一年，我国加快向碳达峰碳中和目标进发。5月，碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议召开；7月，全国碳排放权交易市场启动上线交易；10月，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布……碳达峰碳中和工作统筹推进，绿色低碳转型步伐稳健。

2021年的中国大地上，一个个促进绿色转型发展的项目工程建设如火如荼。

我国自主设计、建设的40万吨煤制乙二醇项目在榆林国家能源化工基地投产，每年可以清洁利用煤炭60万吨，推进煤炭消费转型升级；

国家电投“暖核一号”正式投运，供暖惠及20万居民，山东海阳成为全国首个“零碳”供暖城市……

一年来，我国持续推进产业结构和能源结构调整，煤电、钢铁等重点领域节能降碳得到强化，能耗强度继续下降。国家统计局数据显示，前三季度，我国清洁能源消费量占能源消费总量的比重同比提高0.6个百分点，单位GDP能耗同比下降2.3%，规模以上工业单位增加值能耗下降5.2%。

实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，中央经济工作会议把“正确认识和把握碳达峰碳中和”列为未来一年重要的经济工作任务，绿色低碳发展再次被插上“翅膀”。

加强生态保护 美丽中国建设迈出重大步伐

“十四五”开局之年，是推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型的关键之年。

生态文明建设关系人民福祉，关乎民族未来。党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出，党的十八大以来，党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，全党全国推动绿色发展的自觉性和主动性显著增强，美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

“十四五”稳中求进开局良好，一幅人与自然和谐共生的动人画卷正在舒展开来。

生物多样性保护持续稳步推进，我国成为亚太地区森林面积增幅最大的经济体。截至目前，我国森林覆盖率超过23%，有自然保护地1.18万个，成为各种生物共同的家园。

污染防治成果不断巩固，今年以来，全国339个城市空气优良天数的比例明显提高，PM2.5平均浓度同比下降6.7%；3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例上升1.2个百分点。

自然保护地体系加快构建。10月12日，我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。目前，全国已建立各级各类自然保护地近万处，约占陆域国土面积的18%。

大江大河生态保护持续加强。今年1月1日起，长江流域重点水域“十年禁渔”全面启动。11.1万艘渔船、23.1万名渔民退捕上岸，万里长江得以休养生息。10月，《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》发布，让黄河成为造福人民的幸福河有了根本遵循。

让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点。今年以来，从中央到地方持续加强生态环境保护，共建人与自然和谐共生的美丽家园。在神州大地，山更绿、水更清、天更蓝，生态环境持续改善，人民群众获得感、幸福感显著增强。

绿色理念深入人心 推动形成绿色低碳新风尚

生态文明建设关系人民福祉，关乎民族未来。一年来，绿色理念深入人心，越来越多的人成为了绿色行动的践行者、推动者，绿色低碳生活新风尚加快形成。

中央经济工作会议指出，要坚持节约优先，实施全面节约战略。在生产领域，推进资源全面节约、集约、循环利用。在消费领域，增强全民节约意识，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

专家表示，倡导绿色低碳生活新风尚，既需要公民体增进使命担当和行为自觉，也离不开低碳生活知识的广泛普及和相应产品的有效供给，为绿色低碳生活提供条件、创造便利，引导大家积极践行绿色低碳生产生活方式。

“今天既看到了精彩的表演，又学到了节约低碳的生活小妙招。”近日，在浙江省台州玉环大麦屿街道岗仔头村，村民张大爷观看完低碳环保主题的大戏后，高兴地说。这是今年浙江省生态环境厅向百姓传播绿色低碳理念，让环保公益巡回演出“大篷车”驶入千家万户的一个缩影。

“把资源节约、低碳的生活谱写成册，阳光从黑板掠过沸腾着心窝。行动吧，来绘制满园春色。”12月15日，由大学生原创的首都高校环境文化季主题曲《绿色相约》流露着当代大学生对绿色生活的美好向往和积极践行绿色低碳生活方式的青春风采。

一个月骑4万公里减碳达10吨！今年10月，生态环境部启动“绿色出行减污降碳‘骑’乐无穷”的绿色骑行活动，骑行成为了生态环境部机关职工通勤的主要出行方式。

一组来自中国志愿服务网统计的数据显示，截至8月，全国生态环境保护类志愿服务项目超过107万个，占志愿服务项目总数的近20%。在各地，生态环境志愿服务的探索实践成果丰硕。

生态环境部宣传教育司负责人表示，从加快推动绿色低碳发展到持续改善环境质量，从提升生态系统质量和稳定性到全面提高资源利用效率，都离不开广大公众踊跃践行绿色生活方式。生态环境部将在持续不断推动技术创新、完善配套设施的基础上，通过宣传教育、制度保障和有力监督等方式，强化全社会的生态环境保护意识，加快推动形成绿色低碳新风尚。

“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，我们定能绘就一个青山常在、绿水长流的美丽中国。

(责编：张文婷、高雷)