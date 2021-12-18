人民网记者 任妍

近年来，随着经济的快速发展，新消费理念激发了新需求，催生了新动能。人们对文化产业的发展有了许多新的认识和需求，越来越多消费者热衷于科技元素的产品。跨界玩法、IP联名……无数新消费品领域的新鲜内容出现在人们的视野当中。

12月17日，在人民网主办的“2021国民消费大会”的圆桌论坛环节，多位专家学者、企业代表表示，航天作为备受关注的科技IP，中国航天天然具备了“探索未知、开拓创新、科技引领”的精神。传承航天精神，打造航天品质正是这一消费新组合的关键。

什么是中国航天精神？

天体化学与地球化学家、中国探月工程首任首席科学家、中国科学院院士欧阳自远表示，“特别能吃苦，特别能战斗，特别能攻关，特别能奉献的‘中国载人航天精神’，热爱祖国、无私奉献，自力更生、艰苦奋斗，大力协同、勇于登攀的‘两弹一星’精神，追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的‘探月精神’，这是我国的三大航天精神。”

欧阳自远表示，探月精神是充满着中国自古以来的文化的传承，还有中国精神的一种更新和达到更高的境界。探月精神既是对“两弹一星”精神、载人航天精神的传承和延续，又具有鲜明的时代特征，是成为我国航天事业在新时代不断取得新辉煌的巨大动力。

中国发展离不开科技的助力，如今科技已经不是一个单独的行业，而是生产环节中的核心要素，航空航天的事件既有科技属性，又有引发全民关注的看点，各大品牌纷纷选择与航天IP跨界碰撞，共同解锁潮流新密码，探索品牌新玩法，为品牌赋能。那么企业品牌如何借势发声？航天议题对于品牌有何特殊意义？

宝酝集团合伙人、高级副总裁、宝酝酒品牌中心总经理沈春燕表示，航天精神是向上的力量，向上的力量推动了品牌的发展。对于酒行业而言，自古以来酒寄托了中国人对宇宙的遐想和浪漫情怀，“把酒问青天”、“挟飞仙以遨游”。另外先哲们提出的中国宇宙观的“天地人和”，也正是中国白酒乃至世界名酒酿造的奥秘，更是饮酒的境界。航天精神与酒在内容和文化上有着非常好的结合。宝酝集团冠名了一颗科研卫星，宝酝号卫星于12月7日在酒泉发射中心搭载谷神星一号火箭发射成功，见证了我国民用航天一箭五星的发展里程碑，致敬中国航天精神。

所托瑞安汽车科技有限公司首席运营官、安全驾驶事业部总经理刘君表示，所托瑞安是一家专注于商用车安全驾驶和自动驾驶的创新企业，公司的奋斗精神与探月精神一致。公司一直在挑战两个事情，一个是挑战不可能的事情，一个是在挑战自己的极限，通过技术攻坚技术创新推动交通事故率的持续下降。

谈及航天科技和消费的关系，世诺探月（北京）文化有限公司创始人、董事长何聲彦从三方面介绍了这个新组合的关系。

一是我们的国民消费+航天品质。何聲彦表示，当下，优秀的民族品牌都在追求航天品质，其根本目的是为千家万户带来更好的科技安全。

二是国民消费+航天教育、航天科普。何聲彦指出，面对广大青少年的航天科普教育更是航天工作的重要任务之一，科普本身具备广泛吸引力、话题度、趣味度，同时还不失严谨性、知识性。航天这是一个高难度的领域，只有将创新性和严谨的科学相结合，才有可能做出真正优秀的科普产品和品牌。

三是国民消费+航天科技成果转化。何聲彦指出航天技术成果的转化也推进了国民经济其他领域的进步，对经济发展产生强大牵引力。

在国民消费和航天科技成果转化结合方面，中国科学院上海技术物理研究所研究室主任、博士何志平指出，未来，随着大众对航天科技成果认知的突破，结合国民经济的应用，这样才能真正把科技与消费结合起来。

随着电子商务、移动支付、互联网新媒体等方面迅速发展，对促进消费升级具有重要意义。 在解锁航天IP这一科技与消费的新组合背景下，企业如何理解科技与消费的新结合？

刘君表示，科技和消费之间是相互促进的，数字经济的发展会促进消费升级。另外，无论是在品质方面，还是品牌方面，科技的发展有利于增强国民的民族自信和对国产品牌的接受程度。

沈春燕表示，科技的发展，更好的助力产品品质和稳定性、以及过程效率的提升。同时，科技的发展赋能营销，提供更好的消费者沟通工具，我们可以更快更多元化地触及到消费者。以酒行业为例，酒行业是比较传统的行业，因为科技的进步、数字经济的发展，焕发了新的活力。

(责编：初梓瑞、高雷)