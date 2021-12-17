人民网记者 孙博洋

2021国民消费大会现场。人民网 崔辰光摄

全面促进消费，是“十四五”时期加快培育完整内需体系的关键抓手。如何顺应居民消费升级趋势，深入挖掘消费市场新动能，已成为提升传统消费、培育新型消费的题中之义。

12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。本届大会邀请政产学研的各界嘉宾共聚一堂，围绕“新消费·新趋势·新动能”的主题，通过前沿对话、案例分享、主题论坛、圆桌对话等形式，集中展示了消费领域的前沿趋势和创新成果。

大会上，人民网“国民消费研究中心”正式成立，并同步发布了首批开展的三个课题。同时，六大类“2021国民消费优秀创新案例”在大会上揭晓。

去年9月，国务院发布了《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》；今年3月，发改委等多部门印发《加快培育新型消费实施方案》；今年9月，商务部印发《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》……一系列促消费政策的推出，为消费市场复苏提供了政策支持。

2021年以来，我国消费市场总体呈现稳步恢复的发展态势，但恢复不均衡、基础不稳固的问题仍然突出。促进消费，提升内需仍是当前各方关注的焦点。

人民网总编辑罗华。人民网 崔辰光摄

人民网总编辑罗华在致辞时表示，全面促进消费是我国经济社会发展的重要一环。消费既是整个经济循环中的起点也是终点，既是生产的目的也是生产的动力。增强消费对经济发展的基础性作用是一个系统工程，需要全社会的协同发力，唯有消费的各个环节都畅通起来，才能使大家能消费、愿消费、敢消费。人民网愿与社会各界携手努力，从时代新课题出发，满足消费升级新需求，不断助力提升消费者权益保护水平，为推动高质量发展注入新动力，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源。人民网 崔辰光摄

“消费发挥着基础性作用。中国经济增长将来最大的生产空间就是消费，而且消费一方面关联着经济增长，另一方面又关联到人民群众美好生活的实现，所以抓住消费就是抓住了核心问题。我特别赞成人民网在推动消费方面的举措。” 经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源表示，要推动消费，需要创新精神，也需要不断研究、探索、创新，应用新的理念、新的办法、新的政策措施。

国民消费研究中心成立。人民网 崔辰光摄

消费要创新发展，需要更多的智力支持和创新研究平台。大会上，人民网“国民消费研究中心”正式成立，并发布了“国潮文化与国民新消费的融合互促研究”“国际消费中心城市培育建设研究”“产融结合助推国民新消费研究”等多个课题成果，旨在进一步梳理消费新趋势，挖掘消费新动能。

在2021国民消费优秀创新案例发布环节，包括创新产品案例、先锋营销案例、前沿模式案例、热门消费地标、营商环境案例等六个方面案例得以揭晓。据了解，人民网于今年5月启动了“2021国民消费优秀创新案例征集活动”，共收集到316个案例，经过征集、初筛、展示、专家评审等环节，最终推荐出优秀创新案例60个。

前沿对话环节现场。人民网 崔辰光摄

在前沿对话环节，中国广告协会会长张国华，中国消费品质量安全促进会副理事长兼秘书长、《消费指南》杂志社社长王昆，中国社科院互联网经济研究室主任李勇坚，中制智库理事长新望围绕安全消费、新消费与消费新趋势、新供给与消费的关系等议题进行了深入讨论，并发表了精彩观点。

此外，大会还设置了两场主题论坛。天体化学与地球化学家、中国探月工程首任首席科学家、中国科学院院士、被誉为“嫦娥之父”的欧阳自远，中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举，北京市政协经济委副主任、北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起，北京市政协常务委员、经济委员会主任柯文进，北京市大兴区政府党组成员、副区长蔡小军，中国消费者协会消费指导部副主任吕彦玲，中国疾控中心营养与健康所科技处处长何丽等嘉宾出席论坛并作出了精彩分享。

在主题为“前沿驱动未来新发展”的论坛上，与会嘉宾围绕“探索新格局——国际消费中心城市构建之路”“赛道新前景——产融结合赋能新消费”“驱动与升级——数字经济激活消费新市场”等议题展开对话交流；在主题为“需求定义消费新趋势”的论坛上，与会嘉宾则围绕“国潮新消费、新崛起——文化自信释放新活力”“科技与消费新组合——探索航天IP之路”“场景消费——新场景带动新消费、新时尚”“新理念 新需求——功能需求催生消费新动能”等议题进行了深入研讨。

主题展览中的“国潮博物馆”。人民网 崔辰光摄

作为本次大会的亮点之一，沉浸式消费主题展也与大会同时举办。主题展分为“国潮博物馆”“前沿情报局”“消费办事处”“这里不设限”等多个沉浸式体验环节，向与会嘉宾和公众展示了最新的消费产品创新成果、消费场景以及消费新趋势。

(责编：刘佳、高雷)