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蔡小军：依托空港优势 打造北京南部消费新高地

2021年12月17日19:16 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者车柯蒙）12月17日，由人民网主办，主题为“新消费·新趋势·新动能”的“2021国民消费大会”在北京举行。北京市大兴区政府党组成员、副区长蔡小军在会上表示，当前，大兴正依托大兴国际机场的空港优势，打造北京南部的消费新高地。

会上，蔡小军以两组数据展示了大兴区所取得的成绩：第一，1到11月份，大兴社会消费零售额同比增长11.8%，在北京全市增速排名比较靠前；第二，前三季度，大兴总消费增速将近17%，这其中，西红门商圈、大兴新城两大商圈今年的商品零售额增速是51.8%。

谈到大兴区下一步建设，蔡小军指出，一是按照北京市统一部署，制定大兴国际消费中心城市实施方案，提出五大方面具体任务，具体到项目清单，逐步落实。在打造大兴国际机场周边商圈的同时，改造提升原有的四个商圈；第二，多措并举吸引一批优质的品牌和市场主体，修订完善政策以吸引种子企业及消费群体；第三，要打造、优化消费环境，以更好的消费环境助力经济发展。

(责编：刘佳、高雷)

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