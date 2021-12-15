黄盛

金融稳，则经济稳，金融强，则经济强。

即将过去的2021年，我国在应对风险挑战的实践中进一步积累了对做好经济工作的规律性认识。特别是在金融领域，持续提升金融监管能力，处理金融发展、金融稳定和金融安全的关系，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，严密防范外部风险冲击，并继续扩大高水平金融开放，为经济高质量发展提供了重要支持工具。

在12月8日至10日召开的中央经济工作会议上，围绕持续提升金融监管能力，依法加强对资本的有效监管，完善金融风险处置机制进行了部署。

多位专家学者在接受人民网采访时表示，2021年我国坚持高质量发展方向不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，同时监管部门坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，有利推进了防范化解金融风险制度建设，为“十四五”开局提供了良好的金融环境。

稳字当头 抓好金融风险监管工作

在监管能力提升的背后，是我国今年以来持续强化防范化解重大金融风险，严厉打击金融市场违法违规活动的一系列努力。

人民网财经梳理发现，今年一季度，我国金融监管部门加强对上市公司信息披露质量的要求，完善资本市场信息披露体系建设，多次发声要防止资本的无序扩张；二季度，再度严防虚拟货币交易炒作风险，明确反对“伪市值管理”，进一步完善退市制度；三季度，对银行业金融机构强化征信业务、环境信息披露、银行互联网渗透测试和扫黑除恶工作，持续整治规范房地产市场秩序；四季度，强化小微企业账户风险防控，加强支付受理终端及相关业务管理，依法监管银行保险机构大股东行为，实施证券期货行政执法当事人承诺制度，就康美药业特别代表人诉讼案作出判决……

中央经济工作会议在部署2022年经济工作时指出，要继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，抓好风险处置工作，加强金融法治建设，压实地方、金融监管、行业主管等各方责任，压实企业自救主体责任。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军在接受人民网采访时表示，目前有企业通过大量举债盲目扩张，忽视了对风险的管控，这不仅影响企业自身业务的健康发展，还会带来风险溢出的可能性，通过债务链条波及其他领域。“压实企业自救主体责任，实际上是从源头出发，及时发现漏洞，降低风险的发生与扩散。”赵锡军说。

设置“红绿灯” 加强对资本有效监管

“乐视网财务造假等案件已作出行政处罚”“华晨债、永煤债等债券信息披露违法违规行为受到查处”“康得新已完成退市摘牌”……在《关于依法从严打击证券违法活动的意见》印发后，我国资本市场加大了对违法案件的查处惩治力度，从重从快查办了一批重点类型、重要领域的典型案件。

不仅上述案件，今年以来，我国金融监管部门联合多部门，对整体金融市场全面从严监管，特别是联合对资本市场问题层次深、涉面广、涉及人员多、对投资人伤害大的违法违规行为，设置多条监管红线。

此次中央经济工作会议也明确，要发挥资本作为生产要素的积极作用，同时有效控制其消极作用；要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长；要支持和引导资本规范健康发展，坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

国务院发展研究中心金融研究所副所长陈道富向人民网表示，中央经济工作会议提出“为资本设置‘红绿灯’，加强对资本的有效监管”的背景，一是我国既出现了投资动力不足，也出现了资本无序扩张的现象，因此既要鼓励资本积极寻找市场机会，发挥企业家精神，加大投资，又要防止资本野蛮扩张，避免垄断和产融的不当结合等；二是在规范资本无序扩张中，市场出现了一些担忧，需正本清源。陈道富认为，为资本设置“红绿灯”，不是一味禁止，而是疏堵结合。

“遏制资本无序扩张不是不要资本，而是要资本有序发展。”中央财经委员会办公室副主任韩文秀近日在解读中央经济工作会议时说，资本创造价值和野蛮生长源于其逐利性，哪一面是主流，关键在于是否能正确而有效地引导资本的行为。

广泛配合 完善金融风险处置机制

今年11月，作为我国金融监管部门的“一行两会一局”联合中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部市场监管总局十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，通过部门协同联动和强化属地落实，建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。

不仅针对虚拟货币交易炒作风险，今年以来，部际联动、央地协作等模式，成为我国完善金融风险处置机制的重要途径。比如，“一行两会”会同国家网信办、国家发展改革委、财政部等部门，集中清理一批违规发布的财经类信息，依法依规严处一批问题严重的网站平台；证监会牵头中宣部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部和财政部等部门成立打击资本市场违法活动协调工作小组；银保监会联合司法部严厉打击“司法黄牛”等违法违规行为；人民银行、银保监会联合住房和城乡建设部发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，等等。

此次刚结束的中央经济工作会议也进一步要求，化解风险要有充足资源，研究制定化解风险的政策，要广泛配合，完善金融风险处置机制。

中国社会科学院金融监管与法律研究基地秘书长尹振涛向人民网财经表示，我国金融改革方案的一项重要内容是明确监管在危机处置中的权限和程序，突出强调建立危机处置的完备预案。近年来，针对问题银行的处置过程，充分体现出危机处置对防范化解重大风险的作用。

针对金融风险处置机制，尹振涛建议，要认真研究制定化解和缓释风险的政策措施和具体处置预案，通过系统化、科学化分析，制定具有针对性和可行性的风险处置机制；同时，也要强调风险监测预警的重要性，力争将风险防患于未然。

(责编：刘佳、高雷)