人民网北京12月26日电 （记者孙博洋）26日，由市场监管总局指导、中国质量报刊社主办的2021年“质量之光”论坛以“云会场”方式，通过网络直播成功举办。2021年度十大质量新闻同时揭晓。

据了解，2021年“质量之光”论坛以“云会场”、网络直播等方式进行，吸引了广大网友积极参与、在线观看与话题互动。

论坛上，市场监管总局总工程师韩毅指出，“质量之光”活动是一项群众性质量活动，体现了新时代人民群众对高质量的追求与向往。“质量之光”活动举办10年来，承载了全社会对国家和行业高质量发展的殷切希望，在推动全社会关注质量、促进行业质量提升等领域形成了具有权威性的品牌效应和广泛的影响力，也得到了市场监管总局和各地政府、各地市场监管部门、优秀企业及质量学界的悉心指导和大力支持，多次被列为全国“质量月”重点活动。

中国质量报刊社党委书记、社长李刚在致辞时表示，10年回眸，“质量之光”收获满满——搭建了好平台，宣传了好经验，汇聚了好声音，收藏了好档案，营造了好氛围。面向未来，“质量之光”活动将更加旗帜鲜明地坚持“质量第一”，传递高质量发展价值导向；更加努力地宣传贯彻中央决策，传播市场监管总局的“好声音”；更加积极地致力于汇聚质量民意，形成质量强国建设的思想洪流。

据悉，备受关注的2021年度十大质量新闻在论坛上正式揭晓。包括“‘十四五’规划和2035年远景目标纲要发布，部署加快推进质量强国建设”“中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》，为未来15年我国标准化发展描绘蓝图”等10大事件入选年度质量新闻。

据了解，本届“质量之光”论坛设置了主旨发言、圆桌论坛、局长点评、网友互动等环节。与会嘉宾或亲临现场，或在线联通，围绕质量基础设施、高质量发展建言献策。

如何发挥质量基础设施有力支撑作用？市场监管总局标准技术司副司长徐长兴从标准的角度分析说，从全球来看，标准日益成为世界各国竞相争夺的战略性资源，在国际贸易中的作用和地位愈发重要。据介绍，今年以来，标准技术司聚焦学生用品、电动自行车及头盔、充气城堡等，发布76项强制性国家标准；围绕补强产业链供应链、支撑碳达峰碳中和、服务乡村振兴、助力疫情精准防控等领域，发布2042项推荐性国家标准，为推动质量基础设施融合发展奠定了坚实基础。

市场监管总局计量司副司长杜跃军则从计量的角度，阐述了“计量是一体化国家战略体系和能力的重要支撑”。他表示，量值定义世界，精准改变未来，在市场监管总局党组的领导下，我国计量正在迈入全新的发展阶段，计量基础更加扎实，计量法制更加健全，计量服务更重实效。据悉，截至目前，我国已建成国家计量基准185项，社会公用计量标准6万余项，国家标准物质1.3万余项，发布计量技术规范5000余项。获得国际承认的校准与测量能力1779项，国际排名升至第二位。

通过“云会场”，安徽省市场监管局党组书记、局长韩永生结合近年来安徽以科技创新为主导的新兴产业蓬勃发展的实际，分享了该局以精准计量赋能产业发展，以先进标准引领产业发展，以合格评定促进产业发展，以协同服务助推产业发展，以质量之光照亮产业发展之路。

中国检验检疫科学研究院副院长李文涛呼吁，持续完善和加强计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施和体系建设，更加有效地提升和发挥国家质量基础支撑市场监管现代化和经济社会高质量发展的效能。

如何推动“十四五”高质量发展？在圆桌论坛环节，国际质量科学院院士、国务院原参事郎志正，陕西省市场监管局党组书记、局长张小宁，河南省市场监管局党组成员、副局长杨自明，市场监管总局质量监督司抽查处处长苗雨晨等，聚焦高质量、科技创新、民生福祉等话题，进行了深入交流。

高质量发展的理念是什么？作为质量和标准化领域的专家，在郎志正的心中，它就是创新、协调、绿色、开放和共享。

张小宁深有感触地说，陕西正处在共建“一带一路”、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等多个国家重大战略叠加期。今年9月，印发的《陕西省“十四五”市场监管现代化规划》中提出，到2025年，基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代市场体系，形成创新创业、公平竞争、安全放心的市场营商环境，形成市场导向、标准引领、质量为本的质量强省体系，形成法治保障、科技支撑、多元共治的市场治理格局。

杨自明则表示，以质量强省建设平台为载体，助推经济高质量发展；以质量提升行动为抓手，推动产业产品高质量发展；以质量基础设施“一站式”服务为切入点，助力中小微企业质量提升；以政府质量奖励制度为抓手，助推经济社会高质量发展。河南全省质量水平稳步提升，基础支撑持续增强，体制机制不断完善，品牌建设成效明显，质量安全不断向好。

据了解，本次论坛还发布了第五届“质量安全”全国少年儿童绘画活动成果，共有150幅优秀作品脱颖而出。“质量安全”全国少年儿童绘画活动由市场监管总局主办，从2017年至今已连续举办5届。本届活动共征集到来自27个省（区、市）的近6000幅作品，地域范围、作品数量等较上届均有大幅增加，“质量从娃娃抓起”的社会氛围日渐浓厚。

(责编：孙红丽、吕骞)