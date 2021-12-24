人民网记者 余璐

一泓清水连通南北，长河泱泱，利泽万方。它，就是世界规模最大的调水工程——南水北调。

“南水北调工程作为国家水网主骨架、大动脉，是‘十四五’期间构建国家水网的首要任务，这也是时代和历史赋予的伟大使命。”近日，中国南水北调集团有限公司党组书记、董事长蒋旭光做客人民网“人民会客厅”访谈时表示，作为关系国家水资源安全和国计民生的唯一跨流域、超大型供水央企，中国南水北调集团将以时不我待的责任感和舍我其谁的使命感，心怀“国之大者”，积极主动当好国家水网建设的国家队、主力军。

蒋旭光谈到，今年恰逢中国共产党成立100周年，集团公司迎来了一周年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，“年轻的”中国南水北调集团深感责任重大、任重道远。中国南水北调集团将以打造“百年老店”的战略定力，打造“国际一流跨流域供水工程开发运营集团化企业”，充分发挥南水北调工程“四条生命线”的重要作用，全面实现南水北调工程的社会效益、生态效益和经济效益，不断推进南水北调事业高质量发展。

中国南水北调集团有限公司党组书记、董事长蒋旭光做客人民网。人民网记者 于凯摄

重塑水资源分配格局 构筑一条“优化水资源配置”的生命线

南水北调工程事关战略全局、事关长远发展、事关人民福祉。

自古以来，我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡。破解水资源配置与经济社会发展需求不相适应的突出瓶颈，是我国长远发展面临的重大战略问题。

从1952年的“宏伟构想”到如今南水北调“天河”延绵千里，纵贯南北。历经70载风雨，经过几代人努力，这项史无前例的水利工程改写了40多座大中城市的缺水命运，有效缓解了北方地区水资源短缺格局。2021年12月12日，南水北调东中线一期工程迎来了全面通水七周年，汩汩南水见证着国泰民安，岁稔年丰。

蒋旭光表示，7年来，南水北调东中线一期工程累计调水494亿立方米，向北方输水已惠及河南、河北、北京、天津、江苏、安徽、山东7省市沿线40多座大中城市和280多个县（区、市），受益人口达1.4亿。工程发挥了巨大的社会、经济、生态效益，沿线人民群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

“通水7年来，南水已经由原来的补充水源跃升为许多大中型城市的主要水源。”蒋旭光介绍道，南水北调东中线一期工程通水之前，北京、天津所在的海河流域人均水资源量不足全国平均水平的1/7，远低于国际公认的人均500立方米的“极度缺水标准”。如今，北京城区7成以上供水为南水北调水，天津主城区供水几乎全部为南水北调水。此外，河南十余个省辖市用上了南水北调水，其中郑州中心城区90%以上居民生活用水为南水北调水。

南水北调东中线一期工程全面建成通水，初步构筑了我国“四横三纵、南北调配、东西互济”的国家水网格局。“‘十四五’期间，将不断完善南水北调‘四横三纵’大网络，延展水网布局，积极参与到区域水网和地方水网建设，加强战略谋划和业务布局，优化增量配置，不断做强做优做大国有资本。充分展现国家水网建设领军型企业的担当作为和国家队、主力军的雄厚实力。”蒋旭光说。

中国南水北调集团有限公司党组书记、董事长蒋旭光做客人民网。人民网记者 于凯摄

保障和改善民生 构筑一条“保障群众饮水安全”的生命线

“要从守护生命线的政治高度，切实维护南水北调工程安全、供水安全、水质安全。”这是党和国家对南水北调工程提出的殷殷嘱托。

蒋旭光指出，保障群众饮水安全事关人民群众的生活质量和生命安全，事关人民群众的根本利益，是“国之大事”，南水北调工程不仅要保障人民群众“喝得上”还要“喝得好”。

蒋旭光表示，通过推进铁腕治污和持续强化监督管理，优质的南水已源源不断地流入北方千家万户。丹江口水库和中线干线供水水质稳定在地表水水质Ⅱ类以上；东线一期工程输水干线水质全部达标，并持续稳定保持在地表水水质Ⅲ类以上。如今，河北省黑龙港流域500多万人彻底告别了世代饮用高氟水、苦咸水的历史；东线工程在齐鲁大地上形成了“T”字型“动脉”，成为了应对频繁发生的大旱的“救命水”。

今年夏汛，南水北调工程遭遇自2014年建成通水以来最严峻的防汛风险考验。蒋旭光谈到，在水利部统一指挥下，中国南水北调集团坚持人民至上、生命至上，全面排查安全风险隐患，严格落实“四预”措施，成功战胜了自建成通水以来破坏力最强的特大暴雨洪水袭击，有效确保了首都及沿线地区供水安全和人民群众生命财产安全。

中国南水北调集团有限公司党组书记、董事长蒋旭光（左）与人民网主持人进行交流。人民网记者 于凯摄

建设美丽中国 构筑一条“复苏河湖生态环境”的生命线

绿色始终是南水北调工程的底色，改善和修复沿线生态环境是工程的重要目标。

蒋旭光介绍说，南水北调东中线一期工程已累计实施生态补水超72亿立方米，有效保障了沿线河湖生态安全，部分区域地下水位止跌回升，有力推动了生态文明建设。

据了解，南水北调中线一期工程已向北方50余条河流进行了生态补水，推动了滹沱河、瀑河、南拒马河、大清河、白洋淀等一大批河湖重现生机，河湖生态环境显著改善；2020年华北地区浅层地下水水位较上年总体回升0.23米，持续多年下降后首次实现止跌回升；北京市平原地区地下水位连续6年回升，2020年末较2014年末，北京市浅层地下水水位回升2.37米；2021年中线一期工程向永定河实施生态补水，助力永定河实现26年来首次全线通水；东线一期工程沿线受水区各湖泊蓄水保持稳定，济南“泉城”再现四季泉水喷涌景象......

“南水北调生态补水不仅使沿线省份大批河湖重现生机，而且为淮河、海河、黄河流域水生态系统良性循环和地下水超采综合治理提供了重要支撑。可以说，南水北调工程沿线已成为美丽中国一道靓丽的风景线。”蒋旭光说。

提高综合利用效率 构建一条“畅通南北经济循环”的生命线

水资源格局影响和决定着经济社会发展格局。

南水北调工程始终秉承“先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水”的工作原则，有效促进了沿线地区生产生活方式的绿色转型，促进了产业结构调整和优化升级。

蒋旭光谈到，南水北调工程打通了北方水资源制约的痛点堵点，构建的国家水网将南方地区的水资源优势转化为北方地区的经济优势，北方重要经济发展区、能源主产区、粮食主产区生产的商品、粮食、能源等产品再通过交通网、电网等运输到全国各地，促进各类生产要素在南北方优化配置，实现了生产效率效益最大化，畅通南北经济大循环。

据介绍，南水北调东中线一期工程全面通水7年来，以2016年至2019年全国万元GDP平均用水量70.4立方米计算，工程有效支撑了受水区7万亿元GDP的增长，切实增强了北方地区经济发展后劲，促进了地区间经济社会协调发展，为京津冀协同发展、雄安新区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等区域协调发展战略实施提供了强有力的水资源保障。

“国家水网建设起来，会是中华民族在治水历程中又一个世纪画卷，会载入千秋史册。”国家再次为新时代治水事业擘画蓝图。

“在迈向全面建设社会主义现代化强国新征程中，中国南水北调集团将奋力打造调水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业和国际一流品牌，站在民族精神、国家形象和时代引领的高度，充分展现我国水资源优化宏观配置的中国速度、中国智慧和中国力量，擦亮中国南水北调名片，孕育中国南水北调精神。”蒋旭光充满期待。

(责编：赵竹青、吕骞)