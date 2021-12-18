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前11个月

全国财政收入同比增长12.8%

2021年12月18日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月17日电 （记者汪文正）财政部17日发布数据显示，1—11月累计，全国一般公共预算收入191252亿元，同比增长12.8%，完成全年预算的96.8%，财政收入保持恢复性增长态势，符合预期。

　　数据显示，1—11月，中央一般公共预算收入88392亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入102860亿元，同比增长12.6%。全国税收收入164490亿元，同比增长14%；非税收入26762亿元，同比增长5.9%。

　　从主要税收收入项目来看，1—11月，国内增值税59003亿元，同比增长13.4%。国内消费税13191亿元，同比增长12.5%。企业所得税41414亿元，同比增长14.8%。个人所得税12594亿元，同比增长20.3%。进口货物增值税、消费税16308亿元，同比增长20.1%。关税2633亿元，同比增长11.6%。

　　财政支出方面，前11个月，全国一般公共预算支出213924亿元，同比增长2.9%。其中，中央一般公共预算本级支出30564亿元，同比增长2.7%；地方一般公共预算支出183360亿元，同比增长3%。其中，教育、社会保障和就业、卫生健康等重点领域支出得到有力保障。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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