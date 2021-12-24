人民网北京12月24日电 （黄盛）日前，国务院国资委发布了2021年第二批“央企楷模”获奖者，来自中国石油、中国建筑、中国中铁、中国海油、中国船舶等央企集团的相关项目团队或员工，获得此项荣誉。

伏喜胜：致力润滑油科技攻关

中国石油润滑油公司企业一级技术专家（首席科学家）伏喜胜作为第一发明人完成的“齿轮油极压抗磨剂、复合剂制备技术及工业化应用”获国家技术发明二等奖，研发的独有全传动系统润滑技术，成功应用于“复兴号”高铁，实现海、陆、空军用装备和高铁润滑油一体化。他主持研发的绿色低碳昆仑润滑产品在风力发电、新能源汽车、工业机器人新型领域获得成功应用。

邹彬：为新时代农民工群体代言

中国建筑五局总承包公司项目质量总监邹彬，坚持样板引路、严细质量检测。他参与了十八洞村等急难险重项目建设，为农民工友传授技艺，获评全国劳动模范。作为全国人大代表、全国青联常委，他前往全国各地调研，提交并被采纳建议10多份，并走上全国两会“代表通道”，为新时代农民工群体代言。

高宗余：主持设计50余座大型桥梁

中国工程院院士、全国工程勘察设计大师、中铁大桥院总工程师高宗余，深耕国家桥梁建设36年，主持设计50余座大型桥梁，先后荣获国家科技进步奖6项，在高速铁路大跨度桥梁、多塔缆索承重桥梁、跨海大桥设计方面取得较大成就。

中国船舶“山东舰”总体研制团队

中国船舶集团“山东舰”总体研制团队，伴随首艘国产航母立项成立，在总布置集成优化、航行性能改进、船体结构自主设计、生活保障提高、舰载机出动保障能力提高等方面攻克多项关键技术，为我国首艘完全自主设计、自主建造、自主配套的国产航母成功研制作出较大贡献。

中国海油“深海一号”气田勘探开发项目组

在“深海一号”大气田开发过程中，项目组创新设计了十万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站，采用多项国产化装备，带领我国海洋石油勘探开发能力全面进入1500米超深水时代。“深海一号”大气田投产后，每年可供气30亿立方米，为海南自贸港和粤港澳大湾区能源保供提供重要保障。

(责编：孙红丽、吕骞)