人民网北京12月17日电 （记者车柯蒙、任妍）为加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环，助力提升传统消费、培育新型消费，促进产业和消费“双升级”，营造安全放心消费环境，人民网于今年5月启动“2021国民消费优秀创新案例征集活动”。活动启动以来，受到广泛关注，共收集到316个案例，经过征集、初筛、展示、专家评审等环节，最终推荐出优秀创新案例60个。

12月17日，由人民网主办，主题为“新消费·新趋势·新动能”的“2021国民消费大会”在北京举行。在2021国民消费优秀创新案例发布环节，包括创新产品案例、先锋营销案例、前沿模式案例、热门消费地标、营商环境案例等六个方面案例得以揭晓。

现将案例名称予以公布：

2021国民消费创新产品案例（10个）：

2021国民消费潜力品牌案例（10个）：

2021国民消费先锋营销案例（10个）：

2021国民消费前沿模式案例（10个）：

2021国民消费热门消费地标（10个）：

2021国民消费营商环境案例（10个）：

(责编：罗知之、高雷)