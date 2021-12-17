人民网总编辑罗华在“2021国民消费大会”上致辞。人民网 崔辰光摄

人民网北京12月17日电 （记者许维娜）12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。人民网总编辑罗华在致辞中表示，全面促进消费是我国经济社会发展的重要一环。消费既是整个经济循环中的起点也是终点，既是生产的目的也是生产的动力。从普通百姓视角看，衣食住行、教育医疗，皆是消费；从宏观经济视角看，消费已连续多年成为拉动经济增长的强劲马车，对经济发展的基础性作用不言而喻。

罗华介绍说，作为党报党网，人民网始终高度关注并助力居民消费高质量发展。2018年12月，在人民日报社、中央和国家机关工委等单位共同指导下，由人民网建设的人民优选平台正式上线。人民优选致力于讲好品牌故事、助力消费促进。成立三年来，人民优选举办了全国性的人民优选直播大赛，开设人民优选产业示范基地，建设人民优选专题推介联盟，有序融合线上线下各类生产、运营、推广、体验和销售渠道资源，助力消费产业升级和可持续发展。

为助力提升传统消费、培育新型消费，营造安全放心消费环境，人民网于今年5月正式启动“2021国民消费案例征集展示活动”。罗华介绍，活动开展以来，共征集到相关案例316个，征集案例呈现出以下四个特点：

一是健康、绿色消费是大众关注的重点。本次案例征集活动中，创新产品和潜力品牌案例是征集的“热门”类别。随着消费结构的不断升级，健康已成为消费者青睐的指标，越来越多的新产品和新品牌，开始向健康和绿色消费倾斜；

二是与传统文化相结合的营销案例占比较高，很多企业和品牌将传统文化与营销创意相结合，国潮产品受到大众较普遍的认可；

三是随着新生代消费群体购买力日益增强，对消费产品呈现出个性化、多元化的需求特点，消费习惯发生新的变化；

四是各地党委政府进一步深化“放管服”改革，着力优化营商环境，涌现出很多耳熟能详的热门消费地标，集中体现了各地在促进消费和服务“双升级”，加速壮大内循环等方面的具体成效。

罗华指出，增强消费对经济发展的基础性作用是一个系统工程，需要全社会协同发力。惟有消费的各环节都畅通起来，才能让广大消费者能消费、愿消费、敢消费。人民网愿与社会各界携手努力，从时代新课题出发，满足消费升级新需求，不断助力提升消费者权益保护水平，为推动高质量发展注入新动力，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

(责编：罗知之、高雷)