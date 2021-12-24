人民网北京12月24日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，2020年以来，银保监会继续将保护消费者权益作为首要目标，推动交强险提高保障水平、发挥风险管理功能、提升服务能力，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。通过一年多的改革发展，交强险保障功能显著增强，运行在保障水平逐步提高、整体经营“不盈利不亏损”的良性轨道。

保障水平得到及时优化提高。近年来，在公安交管等部门和社会各界的共同努力下，我国道路交通安全环境逐步改善，消费者文明驾驶、安全出行意识不断增强，交强险的覆盖面也在逐年扩大。保险行业积极依托科技手段，多措并举，降本增效，交强险经营稳定、承保略有盈余。2020年9月银保监会实施车险综合改革，会同相关部门及时提高交强险责任限额、优化费率浮动系数，推动交强险经营高质量发展。以惠民利民为改革目标，将交强险责任限额从12.2万元提高到20万元，比改革前提升64%。费率浮动系数浮动上限保持不变，浮动下限由-30%扩大到-50%，未发生赔付消费者的费率优惠幅度明显加大。这一改革举措，降低消费者保费支出，明显提升保障程度。2020年四季度，为消费者减少保费支出21亿，增加保额6万亿元，新保保单出现承保亏损；2021年1月-10月，交强险承保亏损已经超过20亿，交强险改革“降价、增保、提质”的阶段性目标基本达成。

强制保险功能发挥更加有效。近年来，交强险在保障道路交通事故受害人获得及时救助和补偿、促进道路交通安全等方面的作用越来越明显。交强险承保面稳步扩大，2020年度交强险承保机动车首次超过3亿辆，其中汽车投保率达到95%。保障功能进一步提升，2020年度交强险各项赔付成本1384亿元，提取救助基金27亿元。同时，以增进人民福祉、让人民群众有更多获得感为出发点，以人民群众需求为着力点，持续增强履行社会责任的意识和能力。2020年新冠疫情以来，积极支持各地政府实施机动车停驶政策，仅湖北一省当年就为消费者节省车险保费支出22亿元。2021年河南洪涝灾害中，举全行业之力开展防汛救灾工作，车险已赔付金额超过70亿元。

科技服务能力明显提升。银保监会印发《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022年）》，督促保险行业强化科技赋能，积极运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等技术，在数字化、线上化、智能化建设方面加大投入，丰富线上产品和服务渠道，探索无接触式核保核赔。通过一系列线上化改革举措和科技投入，交强险线上服务链条延长，线下线上互动融合。据统计，目前主要公司线上化服务覆盖率达到80%，交强险经营质效进一步提升，服务满意度稳步提高。

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