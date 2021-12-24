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人民银行：农村金融服务可得性、便利性和有效性显著提升

2021年12月24日14:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行近日发布了《中国农村金融服务报告（2020）》（以下简称《报告》）。《报告》指出，经过各方共同努力，我国农村金融服务体系日益健全，农村金融基础设施建设不断完善，农村金融生态环境持续改善，农村金融服务的可得性、便利性和有效性显著提升。

据介绍，自2008年起，人民银行会同有关部门和机构编写《中国农村金融服务报告》（逢双年出版），主要介绍我国农村金融机构改革、农村金融市场发展、农村金融基础设施建设等方面的新进展、新政策和新做法。近日发布的《报告》突出了农村金融领域重要改革、农村金融创新服务乡村振兴、金融精准扶贫助力打赢脱贫攻坚战等方面内容。

《报告》明确，下一步，要牢牢把握“三农”工作重心的历史性转移，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果、接续乡村振兴和金融供给侧结构性改革的总体部署，聚焦绿色金融与普惠金融融合发展、发展农村数字普惠金融等重点领域，强化农村金融产品和服务方式创新，大力推进乡村振兴和农业农村现代化发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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