人民网北京12月24日电 （申佳平）12月24日，由工业和信息化部、山东省人民政府指导，中国信息通信研究院、山东省通信管理局共同主办，青岛市人民政府承办的首届“千兆城市”高峰论坛在山东省青岛市举行。会上正式发布了全国首批“千兆城市”名单，包括北京、天津、上海等15个省（市、自治区）的29个城市在列。

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“以5G和千兆光网为代表的‘双千兆’网络，是新型基础设施的重要组成和承载底座，在推动科技创新、拉动有效投资、促进信息消费、赋能千行百业转型发展等方面发挥着重要的作用。”工业和信息化部总工程师韩夏在致辞中指出，目前，我国已建成一批各具特色的“双千兆”协同发展典型城市，“双千兆”网络和用户规模全球领先。

在5G建设方面，截止今年11月，5G基站超过139.6万个，5G网络持续向县城乡镇深化覆盖；5G手机终端连接数达4.97亿户，占移动电话用户总数的30.3%。在千兆光网方面，支持千兆接入的10G-PON（万兆无源光网络）端口规模达到720.7万个，具备覆盖超过2.6亿户家庭的能力；千兆用户规模提升至3389万户，比2020年底净增2746万户。

韩夏强调，要大力推进“双千兆”创新发展，一是以建促用，筑牢底座。稳妥有序开展5G和千兆光网建设覆盖，积极推进家庭全光组网、全光智慧社区、5G虚拟专网等建设发展，推进县城、乡镇等区域“双千兆”建设应用；二是以点带面，融合赋能。深化城市家庭、重点区域、重点行业的“双千兆”网络覆盖，鼓励各地因地制宜推动“双千兆”在当地特色产业中的融合应用；三是以学促进，深化合作。加强“千兆城市”成效宣传和经验推广，增进国际交流，持续推进技术、标准、产业、应用等多层面的协同创新，共同构建互利共赢良好生态。

中国信息通信研究院院长余晓晖表示，建设“千兆城市”是推进“双千兆”网络发展的重要工作，在工业和信息化部的指导下，中国信通院研究形成“千兆城市”评价指标体系，对城市的双千兆网络发展水平进行了全面评价。这次发布的首批29个“千兆城市”，在网络能力，用户水平和应用创新等方面取得了良好的发展成果，整体建设成效突出，示范作用明显。下一步，希望从持续加强网络建设和能力覆盖，深化“双千兆”网络创新应用和持续营造良好的发展政策环境等方面继续着力，持续推进我国千兆城市建设。

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